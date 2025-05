Roblox - top 5 najciekawszych gier (moim zdaniem)

Jeśli nie możesz się zdecydować w co zagrać na Roblox, to ten artykuł jest dla Ciebie! Przedstawię top 5 najciekawszych gier w Roblox (moim zdaniem).

5. The Wild West - w tej grze możesz być: obywatelem, przestępcą, barmanem, szeryfem, lekarzem (za robuxy), burmistrzem (za robuxy), płatnym zabójcą (za robuxy). Kupuj nowe bronie, licytuj rzeczy, zarabiaj polując, kopiąc w kopalniach, sprzedając niepotrzebne rzeczy, łapiąc złodziei lub kradnąc (chociaż kraść nie polecam). Stwórz swoją drużynę i razem przejmijcie dziki zachód!









4. Tower Battles - jest to gra podobna do BTDB (Bloons Tower Defense Battles), tylko że w Roblox. Polega na wytrzymaniu jak najwięcej fal ataków różnych rodzajów zombie. Możesz bronić się dzięki wieżyczkom, które masz kupione. Są tutaj dwa tryby: pvp oraz survival. Dla początkujących bardziej polecam survival, ponieważ możesz zagrać w nim z przyjacielem, który ma np. lepsze wieże i dłużej przeżyjecie, a dla tych bardziej doświadczonych pvp. Nawet jeżeli przeciwnik wydaje Ci się o wiele silniejszy, to pamiętaj, że niektórzy tacy "bogacze" nie mają taniej obrony i zombie mogą go szybko pokonać.







3. Build A Boat For Treasure - możesz w niej zbudować własną łódź, która musi dożyć końca podróży, robić questy, otwierać skrzynki (mają one materiały na kolejne łodzie), grać z przyjaciółmi i - w sezonie świątecznym - zbierać prezenty, które potem będzie można otworzyć. Ogólnie gra na początek może być głupia, ale potem zobaczycie, że jest super.









2. Pet Simulator X - oczywiście tego nie mogło zabraknąć. Gra jest obecnie bardzo popularna i często update'owana przez Prestona (twórcę PSX). Odblokowuj kolejne światy, zbieraj pety i coiny, rób questy, wymieniaj się z innymi oraz wiele więcej! I pamiętajcie, żeby nie dać się oszukać.

(Co myślicie o nowym updacie świątecznym? Spodziewaliście się tego czy nie? i czy macie już Festive Huge Cat'a?)









1. Jailbreak - ach ten stary, dobry Jailbreak. To gra o policjantach i przestępcach. Zarabiaj -jako policjant- łapiąc kryminalistów, a jako przestępca - poprzez kradzieże. Pomimo, że nie jest już tak modna jak kiedyś, to bardzo lubię w nią grać i wam też polecam.

(Jeżeli ktoś nie ma za dużo robux'ów to nie polecam kupować private server Jailbreak, bo będziesz go mieć tylko na miesiąc!)









Dopiska!!!!!

Pamiętajcie, że to moje zdanie, a ja tylko chcę pokazać wg mnie top 5 najciekawszych gier!

Jeśli komuś się spodobało lub dowiedział się o nowej grze może zostawić 5 gwiazdek. Gdyby ktoś chciał to mogę napisać o jakiejś grze w Roblox, która ma świąteczny update. Tylko niech poda nazwę w komentarzu!