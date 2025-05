Roblox - Squadron

Co to jest Squadron? Ten artykuł opisze wam jakie zalety i wady ma ta gra i o co w ogóle w niej chodzi.

Grasz w Roblox i brakuje ci pomysłów, w co pograć? A może jesteś nowy? W tym artykule opiszę ci grę Squadron a być może spodoba ci się na tyle, aby w nią zagrać.



Kilka podstawowych informacji



Zacznijmy od tego Squadron to rpg, czyli mamy w nim przedmioty, które należy zdobyć z robienia misji lub otwierania skrzynek. Każda misja ma kilka trybów trudności i wymagany poziom do odpalenia jej. Skrzynki za to możemy otwierać, kiedy chcemy, ale do tego potrzebujemy waluty w grze, którą zdobywamy po wykonaniu misji.







Opis na pewno wyda wam się znajomy dla graczy Dungeon Questa, gdyż tak jest to lekka kopia tylko zamiast mieczy, różdżek, i magicznych zaklęć mamy tutaj bronie ak, spas, p90 etc.

Przed robieniem misji







Zaraz po tym, jak dołączysz do serwera, pojawisz się w lobby/poczekalni, mamy tutaj sklepik ze skrzynkami, z których mogą nam wypaść lepsze przedmioty do szybszego robienia misji. Mamy też miejsce do ulepszania broni za pieniądze zdobyte z misji no i oczywiście miejsce do łączenia przedmiotów, aby dostać lepszy. Jest też coś, co spodoba się graczom, którzy osiągną już wysoki poziom, gdyż dla nich jest specjalny teleport, który przeniesie ich do poczekalni dla graczy powyżej poziomu 50 gdzie nie ma już tyle ludzi co proszą o darmowe przedmioty.

Po odpaleniu misji







Zostajemy przeniesieni na miejsce misji gdzie po 5s otwierają się drzwi i zaczynamy zabijanie przeciwników, którzy ukrywają się za przeszkodami i od czasu do czasu wychylają się, aby oddać strzał w nas, na szczęście celność im trochę siada i nie zawsze trafiają niestety jest to zrekompensowanie w obrażeniach, jakie zadają wiec trzeba uważać, ale sprytny gracz da sobie rade ich przechytrzyć, po dotarciu do końca czeka na nas walka z bosem, czyli trochę większym i silniejszym przeciwnikiem, z którego wypada przedmiot po zabiciu.



Podsumowanie

Podsumowując, dlaczego według mojej subiektywnej opinii Squadron jest lepszy? Cóż zacznijmy od tego, że w Squadron każdą misję możemy zrobić sami bez zgonu na każdym poziomie, każdy przedmiot jest ważny nawet zwykły szary, gdyż w grze mamy możliwość łączenia pięciu przedmiotów o tej samej rzadkości w jeden lepszy przedmiot, czyli jeśli mamy pięć przedmiotów szarych po połączeniu mamy jeden zielony i tak dalej. Co do wbijania poziomu wydaje mi się, że też jest prościej niż w DQ, gdyż misje są krótsze i nie mają tyle przeciwników do zabicia wiec całe wbijanie expa idzie po prostu szybciej a każdą misję po zrobieniu można powtórzyć bez cofania się do lobby co jeszcze bardziej ułatwia wbijanie expa. Gra oczywiście posiada też możliwość wymiany przedmiotami z innymi graczami gdzie możemy wymienić jakiś gorszy przedmiot albo po prostu te, których nie używamy.



Gra cały czas jest rozwijana, są dodawana nowe mapy, bronie etc. a w przyszłości może będą dodatki do broni typu lunety, może inne rodzaje ekwipunku typu buty, rękawiczki inne rodzaje granatów itp. możliwości jest mnóstwo a na discordzie można dodawać sugestie odnoście tego, co dodać lub co zmienić.

Dziękuję za uwagę :)