The Sims 4: Kraina magii - zapowiedź

The Sims 4: Kraina Magii to nowy pakiet rozgrywki dochodzący do tej części gry. Na razie wiemy o nim tylko te podstawowe rzeczy, jednak jest to i tak dużo ciekawych nowości. DLC będzie miało swoją premierę na PCty 10 września, a na konsole - 15 października - czyli ponad miesiąc później. W tym artykule przedstawię rzeczy, które wiadomo o nowym pakiecie do czwartej części serii The Sims oraz moją ocenę tego, co na razie wiadomo.

Po nazwie pakietu możemy spodziewać się nowej postaci nadnaturalnej - czarownicy/czarownika. Niektórzy zapewne spodziewali się kilku różnych postaci nadnaturalnych, takich jak wróżki czy też wilkołaki, ale za to możemy spodziewać się iż czarodzieje będą bardziej dopracowani. W końcu głównie na nich oprze się cały dodatek, tak jak to było w "Wampirach". Sim może zostać czarodziejem w trybie CAS bądź gdy udamy się do specjalnego świata i otrzymamy błogosławieństwo od jednego z trzech mędrców (więcej na ten temat w kategorii o nowych otoczeniach). Istnieją trzy typy magii: praktyczna, złośliwa i nieokiełznana. Nasz Sim może nauczyć się 24 zaklęć. Oprócz tego czarodziej ma możliwość zająć się alchemią i stworzyć aż 15 różnych eliksirów. Jednym z nich jest eliksir nieśmiertelności. Warto wspomnieć, że czarodzieje będą mieli podobną mechanikę jak wampiry. Chodzi tu o drzewko umiejętności, dzięki któremu zyskamy dobre cechy, urozmaicające naszą rozgrywkę, jak i te złe, które ją lekko uprzykrzą. Złych cech można się pozbyć, jednak jeszcze nie wiemy dokładnie jak.W DLC dojdą także dwa nowe światy. Jeden z nich - Glimmerbrook - będzie normalnym otoczeniem jak Oaza Zdrój czy Wierzbowa Zatoczka. Znajdzie się na nim 5 parcel, podobnie jak w Forgotten Hollow. Jednak podążając lasem znajdującym się w tym świecie napotkamy na tajemniczy portal, który zaprowadzi nas do drugiego, ukrytego świata - tytułowej Krainy Magii. Jest to okolica umieszczona na kilku wyspach. Możemy poruszać się między nimi przez portale podobne do tego, który prowadzi nas do tej nadnaturalnej krainy. Znajdziemy tam tylko jedną parcelę, na której znajduje się rezydencja, która prawdopodobnie znajdzie się na parceli 64x64. Nie jest ona jednak możliwa do edycji bez użycia kodu. Zamieszkanie w Krainie Magii nie jest możliwe, jednak zawsze w rezydencji można stworzyć warunki do życia. W nowym, ukrytym otoczeniu spotkamy wielu magów. Interesujący jest też fakt iż na zwiastunie kilkukrotnie pojawia się tajemnicza postać w kapturze - czyżby był to jakiś wróg? Tego jeszcze nie wiemy, a możemy się jedynie domyślać. Warto także wspomnieć iż magia nie rozprzestrzeni się na inne otoczenia z wyjątkiem Krainy Magii, chyba że sami stworzymy do tego warunki (np. utworzymy czarodziejów, którzy zamieszkają Wierzbową Zatoczkę). Jak wcześniej wspomniałem, Krainę Magii będzie zamieszkiwać trzech mędrców. Każdy z nich będzie reprezentować jeden z trzech stylów magii. Nie wiemy jednak nic więcej na ich temat.Do gry dojdzie mnóstwo grywalnych obiektów. Będą to m. in. miotły, którymi możemy latać. Jednak sądząc po tym co EA nam zwykle daje - nasz Sim wsiądzie na miotłę, poleci kawałek w górę i zniknie pojawiając się ponownie po kilku sekundach, już na ziemi. Z tego co widać na zwiastunie - będą istnieć różne rodzaje mioteł (przynajmniej 3) - lecz to są tylko moje domysły. Oprócz tego nasz Sim zostając czarodziejem, otrzyma nowy obiekt, którym jest kryształowa kula. Pozwoli nam ona na szybkie przemieszczanie się do świata magii z innych otoczeń, bez potrzeby przechodzenia przez portal w Glimmerbrook. Kolejny nowy obiekt - kociołek. To on posłuży nam do tworzenia eliksirów. Jeżeli Sim nie jest czarodziejem - kociołek posłuży mu do przyrządzenia niektórych potraw. Jest to także urozmaicenie dla osób, które grają na parceli "bez przyłącza", ponieważ obiekt na niej działa.Już nie obiektem, ale nowym urozmaiceniem rozgrywki są chowańce. Będą nam one towarzyszyć np. podczas walk. Zwiększą nasz limit energii. Na razie nie wiadomo czy będą w stanie bardziej urozmaicić naszą rozgrywkę. Jednymi z nich na pewno będą sowa i wróżka. Warto wspomnieć, że jeżeli posiadamy dodatek Psy i Koty - będziemy w stanie zrobić chowańca z naszego pupila.Moim zdaniem pakiet zapowiada się ciekawie, no ale niestety... może tylko zapowiada. Pewnie wiele kwestii będzie wyglądać zupełnie inaczej niż zostało nam to przedstawione, chociażby latanie na miotle. Mimo wszystko czekam z wielką niecierpliwością na to DLC. Mam nadzieję, że będzie jednym z przełomowych dodatków i zadowoli niejedną osobę.