Roblox - Jailbreak

Na platformie Roblox jest bardzo wiele ciekawych gier. Od długiego czasu jedną z najpopularniejszych gier jest Jailbreak. Ma już ponad 3 miliardy wizyt, przez co ma najwięcej wizyt ze wszystkich gier na platformie Roblox!

za ucieczki

napady

kradzieże np. karty policjantowi dzięki której można wejść np. do banku

wejście do bazy policyjnej

posiadanie broni

Gra powstała 1 czerwca w 2017 roku. Twórcami Jailbreak są użytkownicy o nickach, którzy rozpoczęli pracę nad tym projektem gdy Badcc miał zaledwie 18 lat, a Asmio3089 22 lata.Rozgrywka polega na tym, że więzień musi uciec z więzienia, a policja za wszelką cenę nie może do tego dopuścić. Jeżeli więźniowi uda się zbiec z więzienia może ukraść w pojazd i zacząć zarabiać pieniądze na różne samochody, motory, statki kosmiczne, bronie itp. przez rabowanie różnych miejsc takich jak np. donut shop, bank, jubiler, muzeum itd. lecz trzeba uważać, ponieważ policja może nas znaleźć i złapaćW Jailbreak jest wiele różnych sposobów na ucieczkę. Moim ulubionym sposobem jest otworzenie wejścia do tuneli, który znajduje się obok bazy policyjnej, ponieważ jest to bardzo szybkie i często niezauważalne przez mundurowych. Można również uciec przez wysadzenie dynamitem ściany, ukradnięcie karty i przejście przez bazę policyjną przy okazji biorąc sobie broń)Jeżeli policjantowi uda się skuć więźnia to otrzyma nagrodę w zależności na ile był wyceniony dany więzień (minimum to 500$ nagrody). Po kilku sekundach uciekinier trafia znów do celi w więzieniu i spędzi zamknięty w niej przez kolejne 20 sekund. Później znów można uciec z więzienia lecz radzę uważać, żeby nie zostać znowu złapanym!Aktualizacje w Jailbreak są praktycznie co tydzień. Według mnie twórcy bardzo starają się, żeby ciągle coś nowego dodawać do tej gry by utrzymać przy niej graczy, przez co cały czas grają w nią dziesiątki tysięcy graczy z całego świata!Na pewno ciekawą rzeczą w Jailbreak są sezony w których przez zdobywanie coraz wyższych poziomów możemy odblokować różne ciekawe przedmioty, samochody, malowania. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą jest garaż w którym możemy w naszym pojeździe zmienić praktycznie wszystko! Możemy pojazd pomalować, polepszyć silnik, zmienić zawieszenie, zmienić spoiler i wiele innych!Według mnie Jailbreak jest jedną z najlepszych jak nie najlepszą grą, a moją ulubioną na całej platformie Roblox! Widać, że twórcy tej gry cały czas się do niej przykładają, żeby nam się nie nudziło. Gra jest bardzo ładna graficznie, mapa jest ogromna. Szkoda, że gra nie jest przetłumaczona na język Polski przez co ci co nie znają język Angielskiego mogą mieć na początku ciężko, żeby wszystko ogarnąć. Aż ciężko mi sobie wyobrazić ile trudu i czasu twórcy poświęcili tej grze!