ROBLOX - gry na zabicie nudy.

Hej! Na pewno każdy z was słyszał o grze ROBLOX jest to gra w której tworzymy swoją postać i możemy grać w różne tryby których w Robloxie są tysiące! Ja chciałabym pokazać wam (moim zdaniem) gry które skutecznie mogą zabić czas kiedy się nudzimy i nie mamy co robić w domu! Zapraszam :)

Są to 2 podobne tryby gry- w obu mamy przeróżne gierki, które przysporzą nam śmiechu, lecz również możemy się nieźle zdenerwować! Na pewno wielu z was grało w minecraft. Tworzone tam są różne serwery z mini gierkami- w roblox działa to na podobnej zasadzie.- Jest to chowany, w którym gracze dzielą się na szukających i ukrywających się. Ukrywający się mają pół minuty żeby się schować lecz mogą oni przemieniać się w wybraną rzecz, mebel. Zasady są proste- jak w normalnym chowanym szukający muszą znaleźć ukrywających się lecz mają na to tylko 2 minuty!- W tej mini grze gracze dzielą się na innocentów- po polsku niewinnych ludzi którzy muszą uciekać przed mordercą. Szeryfa- Jego zadaniem jest znaleźć i zastrzelić mordercę. I oczywiście mordercę którego celem jest zabić wszystkich, lecz zrobić to tak żeby przypadkiem nikt go nie zauważył paradującego z nożem! Również rozgrywka trwa 2 minuty!Oczywiście jest wiele, wiele różnych mini gier na tych trybach takich jak np. Death match, który polega na tym, że kto ostatni przeżyje- wygrywa. Gracze w tej mini grze dostają miecze, którymi mogą zabijać innych!Lecz jak wspomniałam wyżej jest bardzoo dużo przeróżnych mini gier w tych trybach za dużo by wymieniać, zachęcam do sprawdzenia samemu!Oh! Zapomniałam wspomnieć, że wybieranie mini gier nie jest losowe! Gracze w Lobby mogą głosować jaką grę chcą teraz! Wystarczy stanąć na odpowiednim ,,podeście''.Tower of hell- Jest to tryb przy którym możemy się naprawdę nieźle zdenerwować wszystko dlatego, że jest to tryb typu ,,parkour''. Wspinamy się po ,,wieży piekła'' lecz jak wspinamy się coraz wyżej tym zwiększa się poziom trudności! Musze się przyznać, że po pół godziny grania w tower of hell tak się zdenerwowałam, że aż poszłam czytać ksiażkę...jak i wszystkie jego części są o tym samym jak mówi tytuł o ,,szybkim bieganiu''. Nasza postać dostaje ,,moc'' szybkiego biegania. Dzięki temu jesteśmy w stanie biegać z prędkością światła! Oprócz biegania dostajemy również opcje ,,double jump'' co pozwala nam skakać dwukrotnie. Na początek dostajemy mapy proste wręcz aż za proste, lecz z każdą mapą poziom trudności wzrasta co jest bardzo fajne! Gra jest naprawdę przyjemna, lecz również można się przy niej nieco zdenerwować!jest to gra typowa dla dziewczyn, lecz chłopacy również mogą w nią grać! W tym trybie chodzi o to, że losuje nam się temat- w jakim temacie mamy się ubrać. Później teleportuje nas do specjalnego ,,sklepu'' gdzie mamy bardzo dużo opcji wyboru włosów, ciuchów, twarzy, akcesoriów, ale oczywiście to tematu! Lecz nie ma tak łatwo! Na wykonanie swojego modowego dzieła mamy tylko 3 minuty! Może się wydawać, że to sporo czasu, lecz nie zawsze. Czasami pod koniec już chcemy zmienić koncept naszego ubioru i się okazuje, że zostajemy bez spodni ;/ (dużo razy tak miałam). Lecz to nie wszystko! W fashion famous po wyborze naszego stroju przenosi nas na ,,pokaz mody'' w którym możemy oceniać stroje pozostałych graczy a inni- nasz strój! Oczywiście ten kto będzie miał najlepszy strój dostaje najwięcej pieniędzy!Niestety przykre jest to, że w fashion famous ludzie głosują pod siebie. Niezależnie jaki piękny będziesz miał strój oni i tak dadzą ci mało gwiazdek, lecz nie wszyscy ludzie są tacy! Mimo tego serdecznie polecam ten tryb! <3Jest to gra typowa na przetrwanie. Na początku teleportuje nas na statek gdzie wybierane są ,,grupy'' które będą ze sobą rywalizowały. Po wybraniu grup teleportuje nas na naszą wyspę wraz z naszym teamem. Po 30 s. czas na 1 wyzwanie. Wyzwania są losowe, ale nie robimy ich samemu na sukces składa się cała drużyna! 1 drużyna przegrywa, 2 wygrywa. Drużyna przegrana wieczorem musi poprzez głosowanie wyrzucić jednego członka! Wyzwań będzie tyle- aż nie zostanie 1 drużyna, później się ją rozbija i każdy działa tylko dla siebie. Kiedy zostaną 3 uczestnicy- CZAS NA FINAŁ! Uczestnicy którzy odpadli mogą głosować na osobę która ma wygrać (według nich).Mówiąc szczerze tej grze trzeba poświęcić trochę więcej czasu, lecz jest tego warta!- Adpot me- Meep city- Dance off- Bubblegum simulator- Piggy