Roblox - Bloxburg - Jak lepiej budować?

Hejka!

Dzisiaj napisałam o Bloxburg - jest to poradnik, na lepsze budowanie.

Nie które zdjęcia brałam z Internetu, a inne sama robiłam.

Oryginał: Zuza (KyPessa)

Zapraszam!

Krótko o grze

1. Ogólne budowanie: ściany, okna..

2. Dekoracje

3. Przydatne Gamepassy

4. Floorplans.com

Bloxburg to gra za 25 robux, znajduje się ona Roblox. Jest w wersji Beta, czyli nie jest to pełna wersja gry.Chodzi w niej o to, że zarabiasz pieniądze, budujesz dom i bawisz się w RP z przyjaciółmi lub innymi osobami na dużej mapie w grze.- dom nie musi być symetryczny;- okna na poszczególnej ścianie powinny być rozmieszczone równomiernie, najlepiej brać większe okna, daje to lepszy efekt;- nie buduj dosłownych kwadratów lub prostokątów;- mniejsze pokoje są ładniejsze i prostsze w dekorowaniu;- buduj różne rodzaje dachów;- nie rób tylko jednego dachu, wypróbuj różne kombinacje!- nie wybieraj koniecznie tego samego koloru na ściany;- wybierając nowy kolor polecam zmienić również materiał;- Używaj tej opcji, dzięki niej możesz robić mniejsze lub większe odstępy między danymi przedmiotami, meblami itd.;- Dekoracje to część do stworzenia przyjemnej i przytulnej atmosfery w twoim domu;- Możesz również znaleźć inspiracje na Internecie;- Wybieraj różne odcienie tego samego koloru lub kilku kolorów, efekty końcowe są cudne;- Na niedużej ścianie można zrobić tapetę z obrazkiem - wystarczy nałożyć na ścianę plakat i wybrać zdjęcie, które będzie nam idealnie pasowało do naszego stylu i wnętrza;- Nie masz dekoracji na ścianę? Idealne do tego będą Wall Trims!- Multiple Floors (300R$) - Pozwala na Zbudowanie dodatkowych pięter - pięciu. Ponieważ na początku możemy robić tylko parter - oczywiście da się zbudować piękny dom i bez tego gamepassa. - Mam to kupione, bardzo polecam ten gamepass.- Advanced Placing (200R$) - Zaawansowany tryb budowania, pozwalający na nachodzenie na siebie przedmiotów oraz wymiarów przedmiotów, w ten sposób można robić zwoje własne meble - chociażby z prostokątów! - Zamierzam to kupić, bo wydaje się bardzo fajny- Basement (100R$) - Zakupując ten gamepass możesz zbudować swoją piwnicę! (Dużo osób wykorzystuje to do prankowania innych graczy, robiąc pułapkę). - Nie posiadam tego gamepassa*- Large Plot (250R$) - Większa działka. Np. dla osób, które chcą zrobić zwoje własne małe miasto.Nie masz pomysłu na dom? Odwiedź floorplans.com! Możesz zainspirować lub odwzorować plan domu z prawdziwego życia!Po wyborze wyskoczą nam domki z tymi wymaganiami, wybierzesz swój, który Ci się podoba. Po kliknięciu powinien być tam plan.Powodzenia!Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu!Zuza (KyPessa)Proszę o ocenę gwiazdkami poniżej <3