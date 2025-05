Roblox - Adopt Me!

"Wychowuj i ubieraj urocze zwierzaki, udekoruj swój dom i baw się z przyjaciółmi w magicznym, rodzinnym świecie Adopt Me! na Robloxie!" - fragment opisu gry, po przetłumaczeniu na j. polski.



Hejka, postanowiłam napisać swój artykuł (pierwszy). Ogólnie będzie on o Roblox, a dokładniej o grze na Roblox, czyli Adopt Me!

Spędziłam przy tym trochę czasu, inspirując się źródłami z Internetu, jak i z własnego doświadczenia. Starałam się pisać krótko i zrozumiale.

Zapraszam!

Historia

Rozgrywka

wirtualną walutę, zwaną po prostu „

Najnowsze wydarzenia tymczasowe - eventy

MOJE ZDANIE!





Przed 2018 Adopt Me!, była zwyczajną grą do RP (Role Play), gdzie można było być osobą dorosłą lub dzieckiem. Jak sama nazwa gry mówi, była to gra, gdzie można było adoptować dzieci i bawić się w rodzinę, lub co kto chciał. Latem 2019 doszła nowa aktualizacja, która pozwalała również na adoptację zwierzaków, dzięki tej właśnie aktualizacji gra zyskała dużo na popularności, a później stała się jedną z najpopularniejszych gier na Roblox.W Adopt Me! teraz głównie chodzi o zwierzęta, mało osób gra teraz w RP (rzadko kto), zwierzęta można wykluwać z jajek lub kupić za robux. Zwierzęta jak i inne rzeczy w grze można handlować, dzięki czemu można dostać, inne również słodkie zwierzęta.Aktualnie jest pięć grup rzadkości: common (pospolity), uncommon (niepospolity), rare (rzadki), ultra-rare (ultra rzadki) oraz legendary (legendarny). Gracze mogą awansować zwierzaki dzięki opiece nad nimi, w której zwierzaki można hodować od newborn (nowonarodzonego) do junior (młodszego), pre-teen (przed-nastolatka), teen (nastolatka), post-teen (po-nastolatka) i full grown (dorosłego), w odpowiedniej kolejności. Można połączyć cztery dorosłe zwierzaki, aby stworzyć Neon - neonowego zwierzaka lub cztery dorosłe, neonowe zwierzaki, aby stworzyć Mega-neon - mega neonowego zwierzaka. Adopt Me! również posiada swojądolcami" - bucks można zarobić, zaspokajając potrzeby zwierzaka lub dziecka (musi być w rodzinie), takie jak np. jedzenie i picie.Eventy, które aktualnie trwają:(dodane 19 sierpnia 2021), wraz z tą aktualizacją wszedł nowy wystrój mapy oraz nowe jajko, a w nim 8 nowych zwierzątek;1 common (Wolpertinger), 1 uncommon (Kirin), 2 rare (Sasquatch, Merhorse), 2 ultra-rare (Hydra, Wyvern) 2 legendary (Goldhorn, Phoenix)Uważam, że ta gra nie jest już taka jak kiedyś, że traci na popularności. Powinna mieć inną nazwę np. Adopt Pet. Ostatnio dużo tam się zmienia, np. stare budowle (które są lepsze), są odnawiane. Jest też tam za dużo aktualizacji, przez co jest dużo petów i jak by był tam nowy gracz, to bardzo trudno było by mu to zapamiętać wszystko, jaką ma wartość (ja mniej więcej się w tym orientuje, grałam jeszcze w 2018, ale później przestałam, zaczęłam dopiero później, po aktualizacji z zwierzętami).W komentarzu napiszcie swoją krótką opinię na temat Adopt Me! :>Zuza (KyPessa) <3Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu.