Roblox - 5 najlepszych gier Survival

Hej! Jesteś fanem gier typu Survival i grasz w Roblox? Przygotowałam listę 5 najlepszych gier, które Ci się szybko nie znudzą! Zapraszam

1. Those Who Remain



Jest to gra, w której twoim zadaniem jest przeżycie dziesięciu fal. Za zabijanie zombie dostajesz pieniądze, za które możesz kupić lepsze bronie, lepsze noże, lub skiny do broni. Zawsze na początku są do zrobienia różne misje, za które dostaniesz pieniądze jeśli będziesz w nich uczestniczyć.







2. Dummies vs Noobs





Kolejna gra, w której musisz przeżyć wraz ze swoją drużyną. Różnica jest taka, że tutaj masz różne zawody - możesz być np. medykiem; wtedy dostajesz specjalny łuk, którym możesz uleczać inne osoby. Są również tryby - pomijając tryb zwykły, jest tryb (tzw. mastermind) gdzie jeden z graczy wybierany jest do sterowania zombie, które nadchodzą.









3. Criminality



Co prawda, główny gry jest związany z przeżyciem, lecz bardziej skupiamy się na życiu na czarnej ścieżce - mianowicie kradniemy pieniądze, zabijamy innych i jest wiele innych rzeczy do robienia ale przekonacie się sami, ponieważ jest to gra, w której nie możesz ufać innym. Zwróćmy uwagę na tryb, który niedawno został dodany, czyli Infection. Na początku rundy możemy kupić sobie uzbrojenie za zarobione pieniądze z poprzedniej rundy (jeżeli nie grałeś jeszcze to dostajesz pieniądze na start). Twoim zadaniem jest przeżycie do 6 rano, a z każdą godziną zombie robią się coraz mocniejsze i silniejsze.









4. Project Lazarus

Gra podobna do Criminality, lecz ona jest jeszcze bardziej urozmaicona. Nie dość, że mapy są dość małe, co robi je trudniejsze to jeszcze są różne maszyny, przez które możemy ulepszać swoją broń. Na mapie znajdują się też różne maszyny z jedzeniem lub piciem jak i skrzynki, z których możesz dostać dobre bronie, ale niektóre z nich są ukryte w różnych częściach mapy, gdzie są na jakiś czas.









5. Rise of the Dead



Rise of the Dead, czyli mój faworyt. Gra nadal jest dopracowywana, ale jest bardzo dobra. Gra z fabułą, gdzie dostajemy różne bossy, jest mnóstwo quest'ów do zrobienia. Z potworów lecą różne itemy, które możemy sprzedać w sklepie za pieniądze za które możemy kupić inne rzeczy, albo ulepszyć broń (zazwyczaj ulepszenia u normalnych zombie nie są dobre i polecam je sprzedawać.) W obecnej chwili jest wydarzenie świąteczne, w którym możesz dostać prezenty (albo od boss'ów lub od Świętego Mikołaja, który wymieni ci węgiel, którzy wypada z zombiaków.) Gra jest bardzo interesująca i napewno się w nią wciągniesz!





To na tyle, dzięki za czytanie! Chętnie przeczytam wasze opinie!