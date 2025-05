Roblox - 3 gry warte uwagi.

Każdy gracz Roblox ma ten sam problem: wybór trybu, w który będzie grał. Jest ich tak wiele, dlatego przedstawię Wam dzisiaj trzy tryby warte wypróbowania.

Roblox - co to?





Jeżeli nigdy nie grałeś w Roblox i nie masz żadnego pojęcia o tej grze, będziesz miał problem ze zrozumieniem tego artykułu.

Roblox to gra internetowa, w której sami decydujemy na czym będzie polegać. Od światów typu parkour do mrożących krew w żyłach horrorów - znajdziemy tam wszystko. Najlepszą częścią jest to, że nawet my możemy stworzyć świat, w którym będą grać setki, a nawet tysiące graczy z całego świata. Świat ten wygląda, jakby był zbudowany z klocków LEGO; zbliża go to do innych gier family-friendly.



Work at a Pizza Place / Pracuj w Pizzerii

Pierwszym trybem jaki przedstawię będzie Work at a Pizza Place, w tłumaczeniu Pracuj w Pizzerii. Jak sama nazwa wskazuje, w tym trybie wcielamy się w pracownika pizzerii Braci Budowniczych (Builder Brothers Pizzeria). W grze możemy zarabiać pieniądze, które przeznaczamy głównie na ulepszanie swojego domu. Warto dodać także, że w tym trybie możemy za darmo edytować swoją postać.

W grze występuje siedem stanowisk, na których możemy pracować. Są to:

kasjer - jako kasjer przyjmujemy zamówienia od klientów. Zamówienia przyjęte wędrują przez „przewody” do kuchni na tablicę.

kucharz - jako kucharz przygotowujemy pizzę dla klientów. Upieczona pizza trafia do rąk pakującego (gra nazywa go pakowaczem) przez taśmę.

pakujący (pakowacz) - jako pakujący pakujemy pizzę do pudełek. Gotowe pyszności trafiają do dostawcy przez taśmę.

dostawca pizzy - jako dostawca pizzy dowozimy pizzę do domów klientów. Używają dostępnych dla wszystkich aut lub motoru, który jest do kupienia za robuxy.

dostawca produktów - jako dostawca produktów dostarczamy potrzebne do produkcji pizzy składniki. Dostawcy produktów mają przeznaczony dla siebie budynek, znajdujący się na drugim końcu wyspy.

menadżer - jako menadżer pilnujemy porządku w pizzerii. Możemy również nagradzać różnych pracowników, ale też ich wyrzucić. Menadżer może być tylko jeden.

na przerwie - jako pracownik na przerwie nie musimy martwić się pracą, lecz nie dostaniemy wynagrodzenia. Wciąż jednak dostaniemy punkty (40 tys. punktów dostaje każdy gracz co kilka minut).



Work at a Pizza Place pomimo dość dziecinnej tematyki może zabrać dobre kilka godzin, a nawet stać się rutyną.

Jailbreak



Jak możemy zobaczyć już po ikonie tego trybu opiera się on na policjantach i złodziejach - możemy wcielić się w ich role. Sama nazwa oznacza „ucieczka z więzienia”. Już pewnie możecie zgadnąć, co robi się w tym trybie. Tryb ten ma wiele dobrych plusów i wciąż jest aktualizowany.







Auta są jedną z najbardziej lagujących rzeczy w Robloxie - tutaj mamy o wiele inaczej. Auta działają płynnie, nie glitchują się. Możemy nawet latać w helikopterze i na dodatek strzelać z niego. Gdy mówimy już o strzelaniu, mamy ogromny wybór broni - shotguny, pistolety maszynowe, a nawet bazuki. Jest wiele miejsc do okradania: bank, jubiler, muzeum, sklep z pączkami, pociąg etc. Auta policyjne mają dodane syreny i są odrobinę szybsze od aut kryminalistów. W grze dodane są różne ubrania, abyśmy bardziej mogli wczuć się w rolę.

Mimo tego, że gra jest darmowa, dorównuje wielu grom ze Steama. Jeżeli szukacie zabójcy czasu, to muszę polecić wam właśnie Jailbreak.



Granny

Pamiętacie może grę horror o babci, która kiedyś była hitem? Trafiła ona również na Robloxa. W trybie tym możemy zostać ofiarą babci, albo nawet samą nią. Jako babcia naszym celem jest znokautowanie wszystkich i nieumożliwienie im ucieczki, natomiast jako więzień musimy uciec i nie dać złapać się babuni.

Tą wersje Granny różni to, że mamy wiele innych map oraz możliwość edytowania wyglądu swojej babci. Podstawowa mapa z gry nie różni się niczym od tej tutaj. W grze poukrywanych jest wiele sekretów, które nawiązują do gier twórcy Granny.



Robloxowa babcia może być równie zabawna, jak ta prawdziwa, zwłaszcza, że możesz grać z przyjaciółmi. Podczas grania w mgnieniu oka stracisz wiele godzin, ale dla naszej babuni jest warto.

Dziękuje za przeczytanie tego artykułu. Życzę miłej zabawy!