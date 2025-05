Retail Tycoon 2 - Roblox

Roblox - Retail Tycoon 2

Retail Tycoon 2 to gra w Roblox która jest symulatorem prowadzenia własnego wirtualnego sklepu, tylko od nas zależy jaki sukces odniesiemy i jak dużo będziemy zarabiać.

Dekoracje - Głownie chodzi o wystrój naszego sklepu i oznakowanie jakie posiadamy. (im większa ocena dekoracji tym większa szansa na to że klient kupi coś spoza swojej listy zakupów) Zatłoczenie - Chodzi o wielkość naszego sklepu i czy wszyscy klienci mogą się pomieścić brane są tu pod uwagę również miejsca parkingowe na naszej posesji i ilość wejść do sklepu Schronienie - Najprostszy do spełnienia warunek, wystarczy aby nasz sklep miał ściany, okna i dach, aby deszcz nie padał na naszych klientów.

Kasjera - pomaga nam utrzymać krótkie kolejki w naszym sklepie szybko obsługując naszych klientów

Magazynier - rozkłada towar na wyznaczone przez nas półki, jeżeli dany towar znajduje się w naszym magazynie

Menadżer - najważniejszy pracownik w naszym sklepie, zajmuje się zamawianiem towarów których nam brakuje w magazynie.

Tak jak wspomniałem we wstępie Retail Tycoon 2 pozwala nam poczuć się jak właściciel, na początku małego sklepiku a na końcu wielkiej galerii handlowej. Nasza rola nie tylko ogranicza się do zarządzania sklepem ale i do dekorowania, zatrudniania nowych pracowników, budowania nowych pomieszczeń oraz dostarczania towaru do naszego magazynu.Gra posiada bardzo rozbudowany system tworzenia struktur, ponieważ możemy postawić każdy przedmiot gdzie tylko chcemy - twórca postanowił nas nie ograniczać. Zaczynamy od małego sklepiku wielkości stacji benzynowej a nasz jedyny samochód dostawczy to mały pickup, musimy postawić pierwsze stoiska i dowieść pierwszy towar do naszego sklepu, za zarobione pieniądze możemy kupić powiększenia terenu dla naszego sklepu.W grze zaimplementowano system oceny naszego sklepu (od 1 do 5 gwiazdek oceny), jest to średnia ocena naszego sklepu na którą skutek mają 3 opinie:Do gry wbudowano również system zadowolenia klientów, który zależy od tego jak długie są kolejki w naszym sklepie, ile mamy półek z danym towarem, jak duży jest nasz sklep, i czy znaleźli w nim wszystko czego potrzebowali.W późniejszym etapie gry do zatrudnienia mamy 3 rodzaje pracowników:Połączenie całej trójki pracowników pozwala zautomatyzować nasz biznes w takim stopniu, że jedyne zadanie jakie nam zostaje to liczenie gotówki w naszym portfelu i rozbudowa sklepu.Retail Tycoon 2 to tryb godny polecenia każdemu, zabawa na wiele godzin, ładna oprawa graficzna, nowe mechaniki i wiele innych ciekawych rozwiązań. Zapraszam do zapoznania się z tą produkcją, życzę mile spędzonych godzin i wiele sukcesów na drodze właściciela sklepu.