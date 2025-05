Recenzja: Assassin's Creed Rebellion [ANDROID]

Assassin's Creed powraca do XV wieku z Assassin's Creed Rebellion, darmową grą strategiczną RPG, która oferuje unikalne wrażenia wizualne Assassin's Creed.



Gra daje graczom szansę na zbudowanie własnego Bractwa Asasynów, zarządzanie fortecą i udział w potajemnych misjach przeciwko Templariuszom.Assassin's Creed Rebellion gromadzi listę ponad 40 asasynów.Ustawiona w Hiszpanii w szczytowej fazie Inkwizycji, Assassin's Creed Rebellion pozwala na zbudowanie centrali Brotherhood z nowymi pokojami, które umożliwiają trenowanie Assassins oraz tworzenie nowych przedmiotów i wyposażeń.Gdy zdobędziemy poziom Bractwa, dodatkowe pokoje i inne treści będą dostępne, otwierając nowe opcje aktualizacji.Różne umiejętności i kombinacje postaci lepiej pasują do niektórych misji niż inne, więc sposób, w jaki rozwijasz swoje Bractwo, może mieć duży wpływ na rozgrywkę.Rodzaje misji, które realizujesz, również mają wpływ na to, jak rozwijają się Twoi Skrytobójcy: standardowe misje są kluczem do gromadzenia zasobów, aby ulepszyć twoich Asasynów.Nowi Zabójcy zostają odblokowani poprzez zebranie ich fragmentów DNA w misjach Story lub Legacy.Data premiery określona jest na rok 2018.Gamplay z gry:Wykonał: Asensio