Realm Royale-następca Fortnite?

Na pierwszy rzut oka-podróbka Fortnite, ale gdyby lepiej się jej przyjrzeć, to zupełnie inna gra.Pierwsza i najważniejsza różnica między Fortnite a Realm Royale-obecność klas, każda z nich dysponuje innymi pasywkami i umiejętnościami, których też w Fortnite nie ma.Każda z klas dysponuję jedną umiejętnością startową, jest to zdolność do szybkie przemieszczenia się i tak wojownik skacze w dal, inżynier wzwyż, zabójca teleportuje się, mag wzbija się w powietrze i leci, a łowca fika fikołka. Oprócz tych możemy znaleźć również inne umiejętności, które czekają na nas w skrzynkach również w losowych jakościach, od zwykłego do epickiego, legendarne można otrzymać z legendarnych skrzynek. Różnią się od siebie m.in. zadawanymi obrażeniami i czasem odnawiania. Każda z klas posiada 4 umiejętności, jednak tylko 2 można mieć naraz w ekwipunku, więc wybierajcie mądrze.1. Mikstura Leczenia-rzucasz miksturę, która leczy sojuszników2. Mikstura Pancerza-rzucasz miksturę, która regeneruję pancerz sojuszników3. Szarża-szarżujesz na wroga zadając mu obrażenia4. Rzut siecią-rzucasz siecią i spowalnia cel1. Barykada-tworzysz mur, który chroni Cię i sojuszników2. Ognista bomba-rzucasz bombą, która zadaje obrażenia i tworzy ogień który również zadaje obrażenia3. Totem leczący-stawiasz totem, który leczy sojuszników4. Działo-tworzysz działo które atakuje wroga, a po określonym czasie znika1. Ścieżka ducha-stajesz się nieśmiertelny i poruszasz się szybciej, ale nie możesz atakować2. Bomba dymna-rzucasz bombę, która zakłóca obszar widzenia wszystkich graczy w obrębie wybuchu3. Dron-umieszczasz drona, który ujawnia wrogów4. Bomba oszałamiająca-rzucasz bombę, która odrzuca wszystkich graczy w obrębie wybuchu1. Ściana-tworzysz nieprzekraczalną, niezniszczalną ścianę2. Kula ognia-strzelach kulą ognia, która rani wszystkich wrogów w linii3. Lodowy blok-zamieniasz się w lodowy blok, otrzymujesz nieśmiertelność (ale nie możesz się ruszać) i regenerujesz życie4. Mikstura błysku-rzucasz miksturę, która spowalnia wrogów1. Flara-wystrzeliwujesz flarę, która odsłania teren, rani przeciwników i tworzy ogień, który również zadaje obrażenia2. Potężny strzał-wystrzeliwujesz potężny pocisk3. Odwrót-wycofujesz się w tył i zyskujesz ukrycie4. Mina-stawiasz minę, która wybucha, gdy wyczuje wroga w pobliżuJest to oczywiście najprostsze wytłumaczenie poszczególnych zdolności, bo jeśli chodzi o zadawane obrażenia i czas odnawiania to możecie to sprawdzić na pierwszej lepszej stronie.Realm Royale oferuję nam dość dużą mapę, zapewne większą niż Fortnite i PUBG. Jest ona bardzo ładna i zróżnicowana, jeśli chodzi o środowiska. Tak wielką mapę trudno byłoby przemierzać na piechotę, dlatego do gry dodane zostały wierzchowce, które zwiększają naszą szybkość ruchu naszego bohatera.W Fortnite, wystarczy znaleźć miksturę, dzięki której zwiększy się nasz pancerz. W Realm Royale, przeszukując skrzynki możemy na trafić na część pancerza-hełm, napierśnik, rękawice lub buty, można je znaleźć w wersji zwykłej, rzadkiej i epickiej, dostępna jest również jakość legendarna, ale o tym wspomnę później. Każda rzadkość ma określony pancerz, niezależnie jaka jest to część ekwipunku. Zwykła dodaje 100 pancerza, rzadka 160, epicka 220, a legendarna 300. Legendarnej zbroi nie można otrzymać normalnej skrzynki, jest szansa, że wypadnie ona z legendarnej skrzynki, które raz na jakiś czas pojawiają się na mapie w losowych miejscach. Dodatkowo każda część pancerzu w jakości epickiej/legendarnej ma swoje plusy: hełm redukuje otrzymane obrażenia (E - 10%, L - 30%), rękawice zwiększają szybkość zmiany i przeładowywania broni (E - 10%/10%, L - 30%.30%), napierśnik zwiększa regenerację (E - +5, L - +15), a buty zwiększają szybkość wierzchowca (E - 5%, L - 15%).W Realm Royale istnieją 4 rodzaje skrzynek:- Zwykła, w której można trafić pancerz, broń i umiejętności- Skrzynka broni z gwarantowaną bronią- Skrzynka mikstur z miksturą odnawiającą pancerz lub zdrowie- Legendarna, z której dostajemy gwarantowany legendarny przedmiot: pancerz, broń zwykła lub umiejętnośćSkrzynki te zawsze są w tych samych miejscach, oprócz legendarnej, która pojawia się na mapie w losowych miejscachKolejność - Legendarna, mikstur, zwykła, broni.Jeżeli w skrzynce znaleźliśmy jakiś niepotrzebny przedmiot, to możemy przerobić go na odłamki, które później będziemy mogli wykorzystywać. Odłamki zdobywa się również poprzez zabijanie innych graczy. Ich maksymalna ilość to 200.Jeżeli grając w Fortnite solo nasz poziom zdrowia spadnie do 0, giniemy. Jeżeli jednak gramy z kimś, wtedy zaczynamy chodzić na czworaka i tracić życie, dopóki ktoś nam nie pomoże. W Realm Royale, po śmierci nieważne w jakim trybie, zamieniamy się w kurczaka! Gdy nim jesteśmy jesteśmy bezbronni i wolniej się poruszamy. Jeżeli jednak przeżyjemy będąc kurczakiem 30 sekund, znów odzyskujemy swoją dawną, ludzką formę. Efekt ten ma ograniczoną liczbę użyć wynoszącą 3. Jeżeli zabijemy kogoś, otrzymujemy medalion kurczaka, który będziemy mogli później wykorzystać do stworzenia legendarnych broni...Na mapie w Realm Royale rozsianych jest 18 kuźni. Każda z nich działa na takiej samej zasadzie: przynosimy do niej odłamki i ewentualnie medalion kurczaka i przekuwamy je na: 3 mikstury leczące, 3 mikstury naprawy pancerza, losową legendarną część pancerza, losową legendarną umiejętność lub legendarną broń dla naszej klasy. Każdy przedmiot tworzy się strasznie długą minutę, w czasie gdy przedmiot jest wykuwany, z komina leci dym, który alarmuje graczy w pobliżu, że ktoś niedługo może zacząć władać legendarnych orężem, i lepiej szybko go powstrzymać. W jednym czasie wykuwanych może być wiele przedmiotów na razKażda z klas posiada legendarną broń, która dzierżyć może jedynie dana klasa. Legendarne bronie mają niezwykłą moc:- Topór. Wojownik rzuca toporem we wroga, który zadaje do 1200 obrażeń! Oczywiście użycie nielimitowane.- Miotacz plazmy, który zadaje 600 obrażeń obszarowych. Posiada 6 amunicji.- Snajperka, która zadaje aż 1100 obrażeń! Niestety, posiada tylko 1 amunicje.- Kamienna różdżka, która wystrzeliwuje 3 pociski zadający 300 obrażeń każdy. Posiada ona 15 ładunków (5 serii).- Długi łuk, który zadać może zadać od 200 aż do 900 obrażeń! Moc zależy od naciągnięcia cięciwy. Posiada nieograniczoną amunicję.