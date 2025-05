The Walking Dead: Kilka postaci, których nie mogliśmy bliżej poznać, lub w ogóle.

Cześć. W tym artykule przedstawię Wam kilka postaci, których nie mogliśmy bliżej poznać, lub w ogóle. Oczywiście z gry The Walking Dead: Season One.

Pierwszą z postaci, którą Wam dziś przedstawię będzie Irene. Spotykamy ją w pierwszym epizodzie w pierwszym sezonie gry. Zabarykadowała się w motelu, a gdy porozmawialiśmy z nią trochę, to otworzyła nam drzwi. Była bardzo zrozpaczona i znerwicowana. Po chwili wyjawiła nam, że została ugryziona i zabarykadowała się aby nikogo nie ugryźć. Po krótkiej rozmowie, Irene zauważyła pistolet w ręce Carley. Wtedy mieliśmy wybór, aby oddać jej dobrowolnie pistolet lub zacznie się szarpanina, w wyniku której balkon, na którym się znajdujemy załamie się. Wtedy Irene weźmie sobie pistolet i popełni samobójstwo. Wtedy wracamy do sklepu rodziny Lee, jednocześnie mając wyrzuty sumienia, że nie mogliśmy jej w żaden sposób pomóc.





Kolejną postać poznajemy w pierwszym sezonie w drugim epizodzie. Gdy pójdziemy z Dannym, czyli jednym z braci na farmie na poszukiwania znajdziemy mały, pusty obóz. Podczas wejścia do namiotu znajdziemy czapkę Clementine, którą zgubiła. Po jej podniesieniu podbiegnie do nas pewna kobieta z kuszą. Nazywała się Jolene. Opowiedziała nam swoją historię, że miała córkę, lecz bandyci jej ją zabrali. Od tamtej pory nikomu nie może zaufać i chciała by każdego zabić. Możemy ją zabić lub kontynuować rozmowę, lecz gdy Jolene zacznie mówić o tajemnicy Dannego i Andrewa, Danny ją zabije, więc i tak by umarła. Po tej sytuacji wracamy wraz z Dannym na farmę i przy okazji oddajemy Clementine czapkę, którą znaleźliśmy w namiocie w obozie.





Trzecią i niestety ostatnią postacią, którą dzisiaj przedstawię będzie kobieta, którą spotykamy na samym początku trzeciego epizodu w pierwszym sezonie. Gdy wraz z Kennym poszliśmy na poszukiwania zapasów, słyszymy krzyk pewnej kobiety. Okazuje się, że Beatrice (bo tak nazywała się ta kobieta) zostaje otoczona przez kilka szwendaczy. Niestety swoje krzyki przyciągała ich znacznie więcej. Nie była ugryziona, więc chcieliśmy jej pomóc, lecz po chwili dwójka trupów ją ugryzła. Wtedy Kenny wymyślił plan, w którym wykorzystamy tę kobietę jako przynęta i dzięki temu zyskamy więcej czasu na eksplorację terenu. Mogliśmy jednak spróbować jej pomóc, lecz przyciągnęlibyśmy zombie tylko do siebie. Niestety nie mieliśmy szansy nawet z Beatrice porozmawiać.





