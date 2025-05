Q-5 Early - War Thunder

Q-5 Early jest chińskim samolotem ataku naziemnego, który został wprowadzony w latach sześćdziesiątych. Jest to wszechstronny samolot, który może przenosić różne rodzaje broni i jest skuteczny zarówno przeciwko celom naziemnym, jak i powietrznym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej Q-5 Early i zbadamy jego możliwości i cechy.

Historia

Q-5 Early został opracowany przez Chiny pod koniec lat 50. jako zamiennik dla przestarzałego radzieckiego samolotu szturmowego Ił-10. Projekt został zainicjowany przez Siły Powietrzne Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAAF) i Shenyang Aircraft Corporation. Pierwszy prototyp Q-5 Early odbył swój dziewiczy lot w czerwcu 1965 roku. Po udanych testach samolot został dopuszczony do produkcji i wszedł do służby w PLAAF w 1970 roku.

Początkowo Q-5 Early był wyposażony w parę silników turboodrzutowych konstrukcji radzieckiej, co zapewniało mu prędkość maksymalną około 1100 km/h. W latach 80. Jednak w latach 80. samolot został zmodernizowany za pomocą mocniejszych silników produkcji chińskiej, co poprawiło jego osiągi i pozwoliło na przenoszenie większego ładunku użytecznego.

Q-5 Early był szeroko wykorzystywany przez chińskie wojsko, m.in. w wojnie chińsko-wietnamskiej, gdzie był używany do atakowania wietnamskich sił lądowych i infrastruktury. Samolot był również eksportowany do wielu innych krajów, w tym do Pakistanu, Bangladeszu i Sudanu, gdzie był używany w różnych konfliktach.

Pomimo tego, że jest to starszy samolot, Q-5 Early pozostaje w służbie PLAAF i innych sił powietrznych na całym świecie, dzięki swojej wszechstronności i wytrzymałości.









Specyfikacja Techniczna

Q-5 Early to dwusilnikowy naziemny samolot szturmowy, który został zaprojektowany do działania w różnych rolach, w tym bliskiego wsparcia powietrznego, interdiction i anti-shipping. Samolot ma długość 16,6 metra, rozpiętość skrzydeł 8,56 metra i wysokość 4,3 metra. Jego maksymalna masa startowa wynosi około 14 000 kg, a ładowność do 3 000 kg.

Q-5 Early jest napędzany dwoma silnikami turboodrzutowymi WP-6, które zapewniają maksymalny ciąg 4.500 kgf każdy. Samolot osiąga prędkość maksymalną Mach 0,9, a pułap użytkowy wynosi około 15 000 metrów. Jego zasięg przy pełnym załadunku wynosi około 1700 km.

Q-5 Early jest uzbrojony w różnorodne uzbrojenie, w tym 23 mm działko dwulufowe oraz do 3000 kg bomb, pocisków i rakiet. Samolot może przenosić różne rodzaje bomb, w tym odłamkowe, wysokowybuchowe i zapalające, a także rakiety przeciwokrętowe, rakiety powietrze-ziemia i rakiety niekierowane.

Zestaw awioniki Q-5 Early zawiera radarowy odbiornik ostrzegawczy, dalmierz laserowy i system nawigacji inercyjnej. Samolot posiada również czujnik podczerwieni skierowany do przodu, który może być wykorzystany do lokalizowania i atakowania celów naziemnych.

Ogólnie rzecz biorąc, Q-5 Early to zdolny samolot do ataku naziemnego, który był używany przez chińskie wojsko i inne siły powietrzne na całym świecie przez kilka dekad. Choć może nie jest tak zaawansowany jak bardziej nowoczesne samoloty, jego wytrzymałość i wszechstronność sprawiają, że jest cennym atutem na polu walki.









W Grze

W grze War Thunder, Q-5 Early jest chińskim samolotem ataku naziemnego, który jest dostępny na poziomie VI w drzewku chińskiego lotnictwa. Jest to wszechstronny samolot, który może być używany w różnych rolach, w tym w ataku naziemnym, przechwytywaniu bombowców i walce powietrze-powietrze.

Osiągi lotnicze Q-5 Early w grze są podobne do jego realnego odpowiednika. Jego prędkość maksymalna wynosi około 1100 km/h, pułap 15 000 metrów, a zasięg około 1700 km. Jego uzbrojenie obejmuje działko 23 mm oraz szereg bomb, pocisków i rakiet.

Jedną z mocnych stron Q-5 Early w grze jest jego wszechstronność. Może przenosić szeroką gamę broni, co pozwala mu być skutecznym przeciwko różnym celom naziemnym i powietrznym. Jego duża prędkość i zwrotność czynią go również groźnym przeciwnikiem w walce powietrze-powietrze.

Uzbrojenie Q-5 Early obejmuje 23 mm działko GSh-23L, które jest zamontowane w nosie samolotu. Działo ma szybkostrzelność 3,000 pocisków na minutę i może być skuteczne zarówno przeciwko celom naziemnym jak i powietrznym. Q-5 Early może również przenosić do 3000 kg bomb, pocisków i rakiet, w tym niekierowane rakiety, pociski powietrze-powierzchnia i pociski przeciwokrętowe.

Ogólnie rzecz biorąc, Q-5 Early jest wszechstronnym i skutecznym samolotem w War Thunder, dzięki swojej prędkości, zwrotności i zróżnicowanemu uzbrojeniu. Może być skutecznym atutem zarówno w walce naziemnej, jak i powietrznej, co czyni go wartościowym dodatkiem do każdej chińskiej linii lotniczej.









Podsumowanie

Q-5 Early to chiński samolot ataku naziemnego w grze War Thunder, dostępny na randze VI w drzewku chińskiego lotnictwa. Jest to wszechstronny samolot, który może pełnić różne role, takie jak atak naziemny, przechwytywanie bombowców i walka powietrze-powietrze. Samolot ma maksymalną prędkość 1100 km/h, pułap serwisowy 15 000 metrów i zasięg 1700 km. Jego uzbrojenie obejmuje 23 mm działko GSh-23L, może przenosić do 3000 kg bomb, pocisków i rakiet. Jego wszechstronność i zróżnicowane uzbrojenie czynią go wartościowym dodatkiem do każdego chińskiego lotnictwa.