Strv m/42 EH - War Thunder

Strv m/42 EH to szwedzki czołg, który był produkowany podczas II wojny światowej. Został zaprojektowany jako niezawodny i trwały czołg, który mógł utrzymać się na polu walki. Strv m/42 EH był szeroko wykorzystywany przez szwedzkie wojsko i był również eksportowany do innych krajów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej Strv m/42 EH i zbadamy jego historię, projekt, wydajność i ogólny wpływ.

Historia

Strv m/42 EH został opracowany pod koniec lat 30. przez szwedzką firmę AB Landsverk. Szwedzka armia potrzebowała nowego czołgu, który zastąpiłby jej starzejącą się flotę, a Landsverk otrzymał zadanie zaprojektowania pojazdu, który mógłby konkurować z czołgami produkowanymi w tym czasie przez inne kraje europejskie.

Prace nad Strv m/42 EH trwały kilka lat, a czołg przeszedł kilka iteracji projektowych zanim jego ostateczna wersja została zatwierdzona do produkcji. Czołg był oparty na wcześniejszym Strv m/38, który z kolei był oparty na brytyjskim 6-tonowym czołgu Vickers.

Pierwszy prototyp Strv m/42 EH został ukończony w 1941 roku, a wkrótce potem rozpoczęto jego testy. Czołg został dobrze przyjęty przez szwedzkie wojsko i złożono zamówienie na 200 pojazdów.

Produkcja Strv m/42 EH rozpoczęła się w 1943 roku, a czołg był szeroko wykorzystywany przez szwedzkie wojsko podczas II wojny światowej. Niezawodność i trwałość czołgu sprawiły, że był on dobrze przystosowany do surowego skandynawskiego klimatu i szybko stał się filarem szwedzkich sił pancernych.









Specyfikacja Techniczna

Strv m/42 EH był czołgiem średnim z czteroosobową załogą. Miał masę 16,3 tony i był napędzany 6-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym Volvo, co dawało mu prędkość maksymalną 45 km/h. Zasięg czołgu wynosił około 200 km.

Strv m/42 EH był uzbrojony w działo główne 75 mm, które było zdolne do wystrzeliwania różnych rodzajów amunicji, w tym pocisków wysokowybuchowych, przeciwpancernych i przeciwpancernych. Czołg posiadał również współosiowy karabin maszynowy 8 mm oraz montowany na kadłubie karabin maszynowy 8 mm do obrony przeciwpiechotnej.

Pod względem pancerza Strv m/42 EH miał maksymalną grubość 50 mm na przedniej części kadłuba i wieży. Jak na tamte czasy było to uważane za wystarczające, ale pancerz czołgu nie był tak gruby jak w przypadku niektórych cięższych czołgów produkowanych przez inne kraje.

Układ zawieszenia czołgu składał się z czterech wózków z przeplatanymi kołami jezdnymi, co zapewniało płynną jazdę i dobre właściwości terenowe. Strv m/42 EH miał prześwit około 40 cm, co pozwalało mu poruszać się w trudnym terenie bez grzęźnięcia.

Ogólnie rzecz biorąc, Strv m/42 EH był dobrze zaprojektowanym i dobrze zbudowanym czołgiem, który był dobrze dostosowany do potrzeb szwedzkiej armii. Połączenie siły ognia, mobilności i wytrzymałości czyniło go groźnym przeciwnikiem na polu walki.







W Grze

W War Thunder, Strv m/42 EH to czołg średni II rangi dla szwedzkich sił lądowych. Jest znany z dobrej mobilności i dużej szybkostrzelności.

Jeśli chodzi o siłę ognia, Strv m/42 EH ma dostęp do kilku różnych rodzajów amunicji, w tym do pocisków wybuchowych, przeciwpancernych i dymnych. Jego główne działo jest w stanie przebić pancerz większości czołgów II rangi, choć może mieć problemy z silnie opancerzonymi przeciwnikami.

Mobilność czołgu jest również jedną z jego mocnych stron w grze. Dzięki prędkości maksymalnej 44 km/h i dobremu stosunkowi mocy do masy, Strv m/42 EH jest w stanie szybko poruszać się po polu bitwy i zajmować korzystne pozycje. Jego niski profil utrudnia również wrogom trafienie z dystansu.

Pancerz Strv m/42 EH jest jednak stosunkowo słaby w porównaniu do innych czołgów II rangi w grze. Grubość jego pancerza waha się od 12mm do 50mm, co oznacza, że może być łatwo przebity przez większość czołgów, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć. W rezultacie, gracze muszą polegać na swojej mobilności i pozycjonowaniu, aby utrzymać się przy życiu.

Ogólnie rzecz biorąc, Strv m/42 EH jest solidnym wyborem dla graczy, którzy lubią szybkie i zwrotne czołgi z dobrą siłą ognia. Jego słabości w zakresie pancerza mogą być zrekompensowane przez dobrą znajomość mapy i strategiczną grę.







Podsumowanie

Strv m/42 EH był czołgiem średnim opracowanym przez AB Landsverk pod koniec lat 30. dla szwedzkiej armii. Był szeroko wykorzystywany podczas II wojny światowej i był ceniony za swoją niezawodność i trwałość.

Pod względem specyfikacji technicznej Strv m/42 EH ważył 16,3 tony, był napędzany silnikiem wysokoprężnym Volvo i uzbrojony w działo główne 75 mm, współosiowy karabin maszynowy 8 mm oraz karabin maszynowy 8 mm montowany na kadłubie. Grubość jego pancerza wahała się od 12mm do 50mm, a jego prędkość maksymalna wynosiła 45 km/h.

W War Thunder, Strv m/42 EH to czołg średni II rangi dla szwedzkich sił lądowych. Jest znany z dobrej mobilności i dużej szybkostrzelności, ale jego pancerz jest stosunkowo słaby w porównaniu do innych czołgów II rangi w grze.

Ogólnie rzecz biorąc, Strv m/42 EH jest solidnym wyborem dla graczy, którzy lubią szybkie i zwrotne czołgi z dobrą siłą ognia, ale muszą uważać na swoje położenie i świadomość mapy z powodu słabego pancerza czołgu.