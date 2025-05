Przegląd Free to play ze steama #1 Warframe [PL]

Wybuchy, cyber zbroja, katany, Niszczenie statków kosmicznych. Brzmi dobrze? I tak też właśnie jest! Warframa ciężko mi jest porównać do jakieś innej gry. Jest to bardzo orginalny tytuł i raczej drugiego takiego samego ciężko wam będzie znaleź. Największą zaletą Warframe jest oczywiście jego darmowość, lecz zadać sobie można pytanie "Czy jest to w jakiś sposób Pay To Win". Otóż nie, jedyna waluta premium jaka tu jest to platyna za którą możemy kupić albo kosmetyczne śmieci albo bronie które i tak można zdobyć podczas misji.Ale zacznijmy od początku. Warframe jest grą RPG z możliwością współpracowania z graczami z internetu lub przyjaciółmi. Gra posiada główną linie fabularną która moim zdaniem jest bardzo klimatyczna, mroczna i tajemnicza. Wypadamy z kapsuły, zdezorientowani i zagubieni. Tajemnicza osoba kontaktuje się z nami i nakazuje uciekać. Już z samego początku gra daje nam dawke fabuły którą z czasem będziemy poznawać.A jak wygląda tam gameplay? Misje wybieramy sobie ze swojego statku, klikamy panel i naszym oczą ukazuje się układ słoneczny, na każdej planecie jest parenaście misji różnego typu: Obrona, eksterminacja, Przechwycenie i wiele więcej. Wybieramy i lecimy na losowo generowaną mape. Misje podzielić mozna na 3 typy. Te na planetach, na statkach kosmicznych i w kosmosie. Zlatujemy na wyznaczone nam miejsce, no i zaczyna się esencja tej gry.Walka jest bardzo zróżnicowana. Mamy podział na 3 typy broni: Główna (np: karabiny, granatniki), boczne (np: pistolety, noże do rzucania) i biała (np: maczety, katany, młoty) Na każdej broni można zamontować "Mody" które w różny sposób ulepszają naszą pukawke co umożliwia nam budowanie różnorodnych buildów.Bitwy są bardzo satysfakcjonujące i dynamiczne. Mamy szeroki arsenał zagłądy. Zaczynając na wyrzutniach rakiet, Miotaczów ognia, kończąc na 2 metrowych mieczach i kosach. Zmiażdżenie, rocięcie,wysadzenie, spalenie, zatrucie i wiele więcej sposobów na zabicie wrogaAle największą rzeczą która mnie urzekła w warframe jest oprawa graficzna. Jest po porstu CUDOWNA. Prawdopodobnie najładniej wyglądająca gra free to play na rynku. A co najlepsze nie trzeba mieć komputera za 3000zł żeby cieszyć się płynnym graniem i ładną grafiką.Ten tytuł moge polecić z czystym sercem i gwarantuje wam że spędzicie przy nim dziesiątki a może nawet setki godzin tak jak jak. O wielu rzeczach nie powiedziałem ale gdybym o nich pisał to bym wam popsuł zabawe.Widzimy się w grze Teeno!