Pomysły na nudę w grze Minecraft - część 2

W tym artykule przedstawię kilka pomysłów na nudę w grze Minecraft. Zapraszam do czytania.

gwiazda śmierci (pierwsza lub druga) z Gwiezdnych Wojen;

starożytne miasto;

tajna baza wojskowa ukryta wśród dżungli lub pustyni;

miasto z Gwiezdnych Wojen;

stacja kosmiczna z rakietą.

Jednym z cieszących się największą popularnością elementów Minecrafta jest gra wieloosobowa. Gracze utworzyli mnóstwo własnych serwerów, na których możemy grać razem z przyjaciółmi lub poznawać nowe osoby. Większość popularnych serwerów oferuje nam kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt różnych trybów jak, np. survival, reallife, pvp, boxpvp lub creative. Jeśli chcesz znaleźć serwer odpowiedni dla ciebie, wystarczy wyszukać w przeglądarce przykładowo frazę ,,serwery minecraft 1.19.1 pvp", a wyszukiwarka znajdzie nam strony, które często oferują całe listy serwerów na daną wersję z trybem, który wyszukiwaliśmy.Co prawda skina tworzy się raz na jakiś czas, ale jest to przyjemna czynność i zajmuje trochę czasu. Możemy stworzyć własnego skina, a następnie wybudować go z wełny lub innego tego typu bloków na swoim świecie survival. Podczas budowania jeden pixel odpowiadałby jednemu blokowi. Możemy także zbudować skiny pozostałych graczy lub jakichś znanych osób grających w tę grę.Minecraft jest grą opartą głównie na survival. Jednak dzięki takim elementom gry jak tryb kreatywny, możemy tworzyć własne budowle, a następnie prowadzić w nich roleplay. Oczywiście będą do tego potrzebni inni gracze. Przykładowym roleplay może być napad na bank, gdzie część graczy za pomocą broni takich broni jak łub lub kusza będą musieli pokonać drugą drużynę. Takie wydarzenia można organizować właśnie na serwerach online, ponieważ tam możemy znaleźć więcej graczy chętnych na tego typu zabawy.Jeśli już nie masz co robić w trybie survival i go przeszedłeś, możesz pozbierać jakieś przedmiotu jednego typu. Na przykład możesz obrać sobie za cel zbudowanie beaconów z każdego rodzaju minerału, zebranie do klatek wszystkich rodzajów mobów lub zdobycie każdego enchantu dostępnego w grze.W tym punkcie podsunę kilka pomysłów do zbudowania w grze:Mam nadzieję, że teraz nie będziesz się nudził grając w Minecrafta lub może namówiłem kogoś, aby jednak powrócił do tej gry.