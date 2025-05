( 3 ratings)

Pokonajmy Bossa w Terraria #3 Brain of Cthulhu

Zapraszam na trzeci już poradnik z serii Pokonajmy Bossa w Terraria. Dziś zajmiemy się wielkim, agresywnym móżdzkiem. Na początku omówienie bossa.

Brain of Cthulhu jest wielkim, lewitującym mózgiem, oraz jednocześnie drugą częścią ciała Cthulhu.

Boss ten posiada najmniej zdrowia pośród wszystkich w grze, ponieważ ma tylko 1000 zdrowia(w ekspert 1700). Boss przywołuje tak zwane Creepery, które latają wokół gracza i zadają 20 punktów obrażeń (40 w ekspert) oraz mają 100 punktów zdrowia (200 w ekspert).

Kiedy pokonamy wszystkie Creepery mózg otwiera się odkryając serce, oraz zazyna teleportować się wokół gracza atakując (przed pokonaniem Creeperów Boss jest niewrażliwy na ataki, ale on może atakować zadając 30 punktów obrażeń).

Mózg posiada 14 punktów obrony a jego sługi mają 10 punkrtów obrony



Teraz to po co większość tu przylazła, czyli walka z bossem.

Starcie polecam zacząć od zbudowania trzypiętrowej areny z drewnianych platform, rozpiętej pomiędzy ścianami głównej jamy Crimson. Można także zbudować domek z łóżkiem obok areny żeby w razie pokonania przez bossa nie musieć biegać przez całe Crimson po przedmioty. Jeśli chodzi o broń to można użyć Tendon Bow oraz Blood Butcherer jeżeli jednak jesteście bogaci w Terrarii niczym Kruszwil to możecie sobie sprawić za 35 złotych monet bardzo prestiżową broń palną czyli Minisharka, który strzela bardzo szybko. Do tej broni należy kupić około 1000 kul (rekina i kule kupujemy u Arms Dealera).

Polecam do tego wypić miksturę żelaznej skóry oraz miksturę regeneracji. Można też rozstawic ogniska na arenie ponieważ zwiękaszają przeżywalność. Co do zbroi wystarczy wolframowa oraz jakieś wspomagacze typu hak, czy szczęśliwa podkowa. Bossa można przywołać na dwa sposoby. Pierwszy sposób wymaga zniszczenia trzech Serc Crimsonu, które znajdują się w podziemiach tego biomu. Drugi sposób wymaga posiadania przedmiotu o nazwie Krwawy Kręgosłup oraz użycia go na biomie Crimson, tworzy się go przy Crimson Altarze z 15 Vertebrae oraz 30 Vicious Powder (w starszej wersji wystarczy mieć 10 Vertebrae). Pierwszym sposobem można bossa przyzwać tyle razy ile jest trójek Serc Crimsonu na świecie, a drugim nieskończoność razy. Podczas walki polecam jak najszybciej wyeliminować Creepery, a potem celować w serce. Boss jest też w stanie w drugiej fazie tworzyć iluzje siebie, które jednak nie biją gracza. Mózg można pokonać tylko na biomie Crimson. Z bossa wypada: 40-90 (100-190 w ekspert) Crimate Ore, 5-15 Lesser Healing Potion, 30-50 Tissure Sample, Brain of Cthulhu Mask (14,29% szansy), Brain of Cthulhu Tromphy (10% szansy), Bone Rattle (5% szansy), Brain of Confusion (100% szansy tylko w ekspert mode).



Moim zdaniem ten boss może być dosyć wymagający dla nowych graczy