Pokonajmy Bossa w Terraria #1 Eye of Cthulhu

Zapraszam na pierwszy artykuł z serii Pokonajmy Bossa w Terraria. Dziś weźmiemy się za Eye of Cthulhu, czyli najłatwiejszego bossa z gry. Na początku omówienie bossa.

Eye of Cthulhu to wielka latająca, przekrwiona gałka oczna z niebiską tęczówką.

Boss posiada 2800 punktów zdrowia (w ekspert mode ma 3640 punktów zdrowia). Kiedy punkty zdrowia bossa spadną do połowy zrzuca on swoją tęczówkę i odkrywa ochydną paszczękę, zmienia się też jego zachowanie. W pierwszej fazie Boss szarżuje na gracza i przywołuje Serwants of Cthulhu, w drugiej fazie częściej szarżuje oraz nie przywołuje już Serwants of Cthulhu. W ekspert mode boss zadaje dwa razy więcej obrażeń oraz jest bardziej agresywny. Eye of Cthulhu w pierwszej fazie zadaje 18 punktów obrażeń a jego miniony zadają 12 punktów, w drugiej fazie boss zadaje 23 punkty. Oko potrafi przenikać przez bloki tak samo jak jego sługi.



A teraz to po co większość tu zajrzała, czyli walka z bossem.

Walkę polecam zacząć od zbudowania z drewnianych platform trzypiętrowej areny, długości mniej więcej 100 bloków każde piętro, aby móc unikać ataków naszego oczka. Co do broni powinien wystarczyć wolframowy pałasz oraz łuk, lecz kiedy macie szczęscie możecie znaleźć Lodowy Miecz w podziemach biomu zimowego, który załatwi bossa bardzo szybko. Przed walką polecam wypić miksturę żelaznej skóry oraz regeneracji, na arenie można także rozstawić ogniska które minimalnie zwiększają regenerację. Jeżeli chodzi o zbroję to wolframowa będzie najefektywniejsza. Istnieją dwa sposoby przyzwania oka. Pierwszy to posiadanie przynajmniej 200 punktów zdrowia, conajmniej 10 punktów obrony oraz w naszych domkach mieszka minimum 3 bohaterów niezależnych, wtedy istnieje 1/3 szansy że boss pojawi się w nocy, zostanie to zasygnalizowane wiadomością : "You feel an evil presence watching you..." , po 20-40 sekundach od tej wiadomości Oko przyleci i rozpocznie się walka. Drugi sposób wymaga posiadania przedmiotu pod nazwą Suspicious Looking Eye oraz użycia go w nocy, Suspicious Looking Eye mozna znaleźć w skrzynkach lub stworzyć w demon altarze z 6 soczewek, które mają 1/3

szansy na wypadnięcie z Demon Eye w nocy. Pierwszym sposobem można bossa pokonać jeden raz na jednym świecie, drugim sposobem można go przywołać i pokonać nieskończoną ilość razy. Jeżeli wszyscy gracze zginą lub nie pokonamy bossa do świtu, ten odleci. Z bossa wypadają : 30-87 demonite ore, 20-49 unholy arrows, 1-3 corrupt seeds (kiedy mamy Corruption) lub 30-87 crimate ore, 1-3 crimson seeds (kiedy mamy Crimson). Ponadto niezależnie od biomu : 5-15 Mniejsza mikstura lecząca, Eye of Cthulhu mask (szansa 14,29%), Eye of Cthulhu tromphy (szansa 10%), binokulars (szansa 2,5% (ekspert mode 7,38%) ), Shield of Cthulhu (tylko w ekspert).

Moim zdaniem boss jest dość łatwy do pokonania.



Jeśli wam pomogłem napiszcie w komentarzu.