( 4 ratings)

Fortnite czy H1Z1 - którą gre wybrać

W tym artykule opisze wam 2 gry typu Battle Royal i podpowiem którą gre wybrać. Fortnite - został stworzony 25 lipca 2017 roku przez Darren'a Sugg'a na platformę Epic Game Launcher. Gra nie jest takim typowym klasykiem Battle Royal'i czyli w skrócie przetrwanie jako ostatni z graczy. Gra oferuje nam więcej możliwości np. budownie własnych baz czy niszczenie otoczenia. Gra nie posiada cafting'u ani pojazdów. Jednak gra jest bardzo często aktualizowana i co aktualizacje dochodzą coraz to nowe bronie i optymalizacje więc myślę, że dojdzie predzej czy później. Gra posiada trzy tryby gry: solo, pary, oddział. Sterowanie budowaniem jest lekko wymagające ale poza tym gra ma proste poruszanie się. Fortnite posiada płatności m.in. drwiny, karnet bojowy i v-dolce (waluta gry). Gra posiada skrzynie z których mogą wylecieć różne przedmioty ułatwiejące nam gre np. bardzo rzadki rodzaj broni (daje to większe obrażenia.





Wymagania:

a) Procesor - Intel Core i3

b)Karta Graficzna - Intel HD 4000

c)Pamięć RAM- 4GB

d)Wymagane Miejsce Na Dysku - 16GB

e)System operacyjny- Windows 7/8/10



H1Z1 - Gra została stworzona 18 lutego 2016 roku przez Daybrake Game Company na platformę Steam. Ta gra jest typowym klasykiem Battle Royal'i. Gra polega na tym żeby znaleść broń i starać się utrzymywać w strefie bezpieczeństwa i zabić osoby, które ci w tym chcą przeszkodzić. H1Z1 posiada słabo rozbudowany crafting w porównaniu do Fortnite gra posiada pojazdy: Radjowóz, Jeep, Kład i Pick-Up. Jednak gra jest płatna w polskiej walucie kosztuje 71:99 zł. W grze są trzy tryby gry: solo, duo, fives i trening strzelania. Gra posiada płatności m.in. złote monety z czaszką oraz skórki do broni i pojazdów. H1Z1 nie posiada niszczenia niektórych elementów otoczenia oraz budowania.



Wymagania:

a) Procesor- Intel Core i3 3.4 GHz,

b) Pamięć RAM- 4GB,

c) Karta Graficzna- GTX 275,

d) System Operacyjny- Windows 7.



Podsumowanie:

Fortnite-

Plusy:

-możliwość budowania,

-gra nie jest pay to win,

-łatwe sterowanie,

-możliwość budowania,

-free to play,

-gra ma wiele trybów gry,

-coraz to nowe aktualizacje,

-wiele broni,

-niszczenie otoczenia,

-drwiny i inne przedmioty.

Minusy:

-brak pojazdów,

-brak craftingu,

-trudne budowanie.



H1Z1

Plusy:

-posiada pojazdy,

-posiada crafting,

-gra ma wiele trybów gry,

-gra posiada system party,

-słabe wymagania,

-gra nie jest pay to win.



Minusy:

-dość droga cena za grę,

-gra nie posiada trybu bodowania,

-nie można niszczyć otoczenia,

-typowy Batlle Roya, który może się szybko znudzić.



Finalne podsumowanie- Obydwie te gry są na praktycznie równym poziomie lecz według mnie lepszą grą jest Fortnite dlatego, że:

-posiada tryb budowania,

-jest grą F2P,

-posiada niszczenie otoczenia,

-gra ma różne drwiny i przedmioty kosmetyczne, które można dostać za darmo.

Ale H1Z1 też nie jest złą grą jeśli któś woli wydać pieniądze dla według mnie gorszej gry ale to zależy od waszego uznania i czy wolicie grę gdzie można schować się np. za domem.