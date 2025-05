Phantom Forces - Jedyna dobra strzelanka w ROBLOX

Witam, w tym artykule przedstawie wam jedną z lepszych pozycji na liscie serwerów popularnego Roblox'a, zapraszam. ;)

Jak wielu z was pewnie wie, Roblox słynie z serwerów robionych na odwal się, które maja za zadanie przyciągnąć uwagę dzieciaków i obedrzeć ich z ostatniego grosza. Wszelkiego rodzaju Tycoony, czy symulatory zalewają tą platformę przysłaniając blask bijący od takich perełek jak Phantom Forces.



Serwer został stworzony i wydany przez StyLis Studios w sierpniu 2015 r. Gamemode serwera jest robiony na wzór popularnego Battlefielda. Mamy tutaj różne tryby rozgrywki, klasy postaci oraz wiele różnorodnych map. Najbardziej imponujący jednak zdaje się być arsenał broni, gdyż ten zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu rodzajów broni dla każdego typu. Typy broni to miedzy innymi: Assault rifle, Battle rifle, PDW, DMR, Shotgun czy Sniper Rifle. oprócz wymienionych, w grze znajduje się jeszcze więcej typów uzbrojenia. Tryby rozgrywki opierają się na standardowych założeniach z multiplayer'owych strzelanek, mamy tutaj Team Dathmatch, Capture the Flag, King of the Hill, oraz Przejmowanie punktów kontrolnych.







Sam model strzelania jest bardzo przyjemny i zapewnia satysfakcje z każdego wykonanego przez nas zabójstwa. Jeżeli ktoś ogólnie dobrze gra w strzelanki, to z pewnością będzie się tutaj dobrze bawił.



Na uwagę zasługuje też system osprzętu. Każdą broń, możemy do woli modyfikować, zakładając najróżniejsze lunety, uchwyty, tłumiki, oraz wiele więcej dostępnych dodatków. Dodatki odblokowujemy osobno dla każdej broni, poprzez zabijanie nią przeciwników. Jeżeli chcemy, możemy wykorzystać dolary, aby odblokować dany dodatek wcześniej. Owe dolary można uzyskać poprzez sprzedaż skórek do broni, które wypadają ze skrzynek zdobytych podczas gry.







Twórcy serwera często aktualizują swoje dzieło i dodają co raz ciekawsze rzeczy, od nowych broni, przez nowe mapy, do całkowicie nowych trybów rozgrywki. Aktualizacje zamieszczane są często, i są one wysokiej jakości, twórcy dbają o przyszłość swojej gry w przeciwieństwie do pewnego serwera o uciekaniu z więzienia.



Osobiście polecam serwer każdemu kto gra w Roblox. A jeśli nigdy nie grałeś w tę grę, to polecam założyć w niej konto tylko dla tego jednego serwera, jest on wykonany rzetelnie, a gra na nim to czysta przyjemność, nie spotkamy tu Pay-Walla, gdyż najlepsi możemy być już od pierwszego uruchomienia gry. A zdobywanie nowych poziomów i co raz to ciekawszych broni jest bardzo proste i przyjemne. Nie potrzeba tu również masywnego grind'u aby odblokować ciekawe pukawki. Ode mnie to tyle, mam nadzieje, że spodobał wam się mój artykuł, jak i przedstawiona w nim gra. Zapraszam do komentowania i oceniania materiału. Narka. ;)