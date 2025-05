Nowości - Fortnite

planeta (wyglądająca jak ziemia) która gdzieś spada

różowe serce z ufo

różowe serce z wysokimi budynkami

przekreślony napis TODAY (dzisiaj), a pod nim TOMORROW (jutro)

THOR

SUPERMAN

RAVEN

SPIDERMAN

BATMAN

Komputer Alienware Aurora z urządzeniem Tobii Eye Tracker 4C + rekorder dyskowy Atomos Ninja Flame + dysk G-Technology Atomos Master Caddy o pojemności 1 TB

30-minutowa rozmowa konferencyjna z zespołem wideo studia Epic

Worek łupów w klimacie Fortnite

Worek łupów Alienware

10 000 V-dolców

Rekorder dyskowy Atomos Ninja Flame oraz dysk G-Technology Atomos Master Caddy o pojemności 1 TB

Zaawansowana klawiatura i mysz gamingowa marki Alienware + urządzenie Tobii Eye Tracker 4C

Worek łupów Alienware

Worek łupów w klimacie Fortnite

5 000 V-dolców

2 500 V-dolców

Hej! Jeśli interesujesz się grą ,,Fortnite'' to zapewne ten artykuł spodoba tobie się! Jak już pewnie wiesz, niedługo twórcy wprowadzą do gry kolejny sezon.Najprawdopodobniej w 4 sezonie będzie dżunglowa mapa, wiele więcej skinów i nowe ciekawostki o nieznanym nam świecie.Epic Game ostatnio na Twitterze dodali nowe zdjęcie dotyczące kolejnego sezonu. Na tym zdjęciu znajdowało się coś podobnego do meteorytu, a w tle była postać jakiegoś superbohatera.Wczoraj na telewizorach mieszkańców planety pojawiło się coś dziwnego, a mianowicie lama która poprzez alfabet morsa woła o pomoc.Na jednym z budynków pojawiły się 4 tabliczki:W plikach gry zostały nalezione dźwięki spadających meteorytów.Może nowy sezon przeniesie nas do przeszłości. To by wytłumaczało skiny np. dinozaurówPojawił się także nowy skin - kosmita.Nowy granat przylepny - czepiakZestaw stworzony przez gracza fortnite (tursuboi) - pomidorek + zbierak + parasolkaEpic Game wprowadziło zwroty gadżetów i skinów za v-dolce. Niestety można zakup zwrócić tylko 3 razy.Jeśli minie 30 dni to nie można zwrócić zakupionego przedmiotu.Zostały nagrane urywki, gdzie gracze spotkali spadające meteoryty, które niszczą ich budowle a także zabierają spore obrażenia.W końcu sezon 4 już za kilka dni.Skiny, które napewno będą w sezonie 4 :Przy nowej aktualizacji, dodali powtórki. Możesz tam zobaczyć swoje rozegrane mecze.Jest to bardzo dobra opcja, gdyż możesz się pochawlić lub obejrzeć swój mecz.Żeby oglądnąć taki filmik musisz najpierw wejść do lobby Battle Royal, następnie w kariere i na powtórki.Konkurs ,,Królewska Powtórka'' zaczął się!Aby wziąść udział trzeba nagrać swoje najlepsze rozegrane akcje.Nagroda główna:Zestaw Nagród dla finalistów:10 wyróżnień:74 dodatkowych wyróżnień:Artukuły zostały wykorzystane od Fortnite Polska i Nitashi