Cześć dzisiaj chciałbym przedstawić wam najpopularniejszą grę 2018 roku w Europie ,czyli Fortnite.



Fortnite Battle Royal to Darmowy tryb dla stu graczy.Mamy tu jedną ogromną mapę,bojowy bus i system budowania.Wygrywa ostatni pozostały przy życiu.Sama rozgrywka rozpoczyna się od lotu busem i wybrania miejsca lądowania.Jeśli już znależliśmy odpowiednie dla nas miejsce lądowania zbieramy broń i materiały do budowana.Ten tryb gru polega głównie na budowaniu ,ale w połączeniu z ostrą walką w trybie PvP gra jest emocjonująca.Istnieje też ,,Strefa Burzy'' po wylądowaniu na mapie pojawi się koło,jest to strefa bezpieczna od burzy ale nie od przeciwników! Burza zadaje obrażenia ,więc lepiej jej nie napotkać!Możemy także zakupić Karnet Bojowy.Daje on nam skiny tańce i emotikony żadne z wymienionych nie zapewnia przewagi w grze.Granie ze znajomymi w Fortnite daje świetną zabawę!Zagraj już dziś za darmo!W grze Fortnite istnieje też tryb gry ,,Ratowanie Świata" w którym jak nazwa wskazuje ratujemy światNa pewnej planecie nagle nadeszła burza przez którą wyginęło 98% ludzkości sam lub w grupie do czterech graczy ocal świat.Ten tryb niestety ,ale jest płatny ,lecz jak podają twórcy gry w 2018 roku będzie on darmowy.W Ratowaniu świata walczymy przeciwko hordom zombiaków.Jeżeli chcemy zagrać teraz musimy wykupić rózne pakiety zależnie od ceny.Plusem zakupienia pakietu fundatora jest to ,że wypełniając misje dostajemy V-Dolce (Walutę w grze)które możemy wydać na rzeczy w Ratowaniu świata oraz w trybie Battle Royale.Oceniając samą grę jest naprawde interesująca twórcy gry często aktualizują Fortnite co daje wiele nowości i gra się nie nudzi.w Europie organizowane też są turnieje najlepszych graczy tego kontynentu o nazwie SkillCoustomCEE.Dodatkowo grając w Fortnite możemy zdobywać kamienie dusz na stronie gamehag.\Sama gra jest bardzo podobna do ,,PUGB" ,ale może o Playerunkown's Battlegrounds oddzielny artykuł :)Dziękuję za przeczytanie artukułu jeżeli są jakieś niezgodności napisz komentarz mam nadzieję ,że się spodobał...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................