Najrzadsze skiny do Fortnite: Battle Royale

Siema!Chciałbym wam przedstawić moją listę 10 najrzadszych skinów w Fortnite: Battle Royale.Niestety... nie pojawią się tu skiny takie jak Rockmanka czy Czerwony Rycerz, gdyż były one niedawno w sklepie.Kolejność skinów jest przypadkowaZapraszam!

10. Codename E.L.F.

Był to skin dostępny w okresie Bożego Narodzenia, który jest bardzo rzadko widywany w grze.

9. Blue Team Leader



Skin ten był dostępny w pakiecie PS Plus, którego już nie da się zdobyć.

Mi osobiście skin ten się podoba, szkoda, że go nie mam w swoim ekwipunku, gdyż grałem (gram do teraz)

na PC.







8. Blue Squire



Był on dostępny za 1 stopień karnetu bojowego sezonu 2. Jest to bardzo rzadki skin.







7. Crackshot



Skin dziadka do orzechów był dostępny w okresie Bożego Narodzenia. Czy też wydaje się wam trochę straszny?







6. Merry Marauder



Jest to skin ciastka w Bożo Narodzeniowym ubarwieniu, gdyż był on dostępny w tym właśnie

okresie.







5. Aerial Assault Trooper



Skin ten był dostępny w 1 sezonie. Jest on mega rzadki, nie widziałem go ani razu w grze.

Osobiście nie podoba mi się on, ale jest rzadki.









Ciekawostka



Czy wiedzieliście, że w pierwszym sezonie musieliśmy najpierw wbić odpowiedni level, aby kupić danego skina.





4. Royal Bomber



Jest to dosyć rzadki skin, gdyż aby go zdobyć, trzeba kupić PS4 w specjalnej edycji z właśnie tym skinem, oraz

500 V-Dolców







3. Ghoul Trooper



Skin zombie z okresu Halloween. Był on dostępny wraz ze Skull Trooper z miejsca 2. Jest to bardzo rzadki skin.







2. Skull Trooper



A teraz skin, którego nie mogło tu zabraknąć! Skin o którym marzy większość graczy Fortnite. Skull Trooper był dostęny

w pierwszym sezonie podczas okresu Halloween. Jest to chyba najbardziej znany skin w naszej ulubionej grze.







1. Galaxy



A teraz czas na miejsce pierwsze... Skin Galaxy jest dostępny w zestawie z telefonem Samsung Galaxy Note 9 lub tabletem Galaxy Tab S4.

Mówi się że to najdroższy skin w grze bo za ponad 4000 zł.