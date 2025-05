Najlepsze decki na chellenge - Clash Royale.

ZOSTAŁ WYBRANY NAJLEPSZYM.

W tym dekó największą zaletą bez wątpienia jest obrona. Talia zawiera pięć kart obronnych i trzy atakujące. Głównym kombem do ataku jest giant - balon (od tego wzięła się nazwa decku). Należy za wszelką cenę dostarczyć balona do wieży, ponieważ zadaje on bardzo dużo obrażeń. Giant służy tu bardziej do ''tankowania'' czyli przyjmowania na siebie większości obrażeń. Do obrony przed ciężkim i dużym atakiem przeciwnika służy armatka i barbarzyńcy. Do ściągania takich jednostek jak na przykład horda minionów służą szkielety. Ogniki przydają się przy kończeniu wierzy lub przetasowaniu kart w ręce. Deck nie posiada ciężkiego spela co może utrudnić walkę przeciwko trzem muszkieterką lub eliksir colectorem. Zapem możemy skutecznie skątrować jednostki o małej ilości Hp jak np. armia szkieletów czy nietoperze. Talia kosztuje tylko 3.4 eliksiru co jest naprawdę małą ilością jak na tak ciężki deck. Polecam przetestować go wszystkim, którzy lubią grać balonem, a przy okazji nie lubią drogich decków.W tym decku chodzi o to aby powoli obijać wieże przeciwnika tanimi jednostkami jak na przykład spear gobliny czy miner, a mortarem bardziej się bronić. Jest to dość rzadko spotykane szczególnie na chellengach dzięki czemu będziemy mogli zaskoczyć przeciwnika i zyskać ważną przewagę już na początku rozgrywki.W decku posiadamy dwa małe spele : log i zap. Są one bardzo ważne przy obronie mortara i dobijaniu wieży. Posiada on bardzo dobrą i skuteczną obronę tym bardziej obronę górną ( latającą). Horda minionów świetnie broni powietrza jak i dobrze radzi sobie z tankami. Gdy przeciwnik nie posiada szczałek, wygrana jest prawie pewna. Rascalsy służy do zatrzymywania kart naziemnych jak mini pekka, knight czy bowler. Tym deckiem szczególnie ważne jest wyprowadzanie kontr. Na słynnej stronie deckchop.com posiada niezwykle wysokie win ratio właśnie na chellengach i turnamentach. Talia jest bardzo tania co jest ogromnym plusem w rozgrywce i często całkowicie odmienia losy meczu.Zdecydowanie największa zaletą decku jest szybki cycle czyli powracanie w szybkim tempie do danej karty. Głównymi kartami do cycla jest ice spiryt, szkielety, ice golem i log. Do ataku służy x- bow oraz w pewnych przypadkach kula ognia. Należy używać x- bowa jak najczęściej oraz nie dawać przeciwnikowi atakować. Do ewentualnej obrony służy tesla i arczerki (łuczniczki). Największą kontrą na deck jest golem ponieważ całkowicie niszczy x- bowa, a w takim przypadku nie mamy czym atakować. Na szczęście golem jest rzadko spotykany na turniejach i chellengach. Ciekawostką może być fakt, że jest to jeden z 10 pierwszych decków w całej gierce! Jak to mówią : ''stary ale jary''.O decku nie trzeba zbyt dużo mówić. W 2018 rokuDo ataku służy beczka goblinów i princess, a do obrony pozostałe karty. Jest to najlepszy defensywny deck na świecie. Gdy zdobędziemy jedną z wież to mecz mamy praktycznie wygrany. Najgorszą kontrą na deck jest lava hound oraz golem. Są to dwa przypadki w których możemy przegrać, resztę na ogół się wygrywa. Zachęcam do przetestowania decku każdego czytającego ten artykuł.