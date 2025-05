Najlepsze 5 gier w Roblox na nudę

Roblox to platforma, na której mali i duzi gracze tworzą swoje gry, udostępniają je innymi, by mogli w nie grać. My też możemy grać w różne gry. Oczywiście jest ich ponad milion, a nawet 10, ale tylko jakieś 30 to nasze faworyty. Jeśli macie maksymalny level w grze typu symulator, albo skończyliście jakiś tycoon na 100%, i nie macie co robić, polecam moje gry na nudę. Są fajne, ponieważ można zacząć nową przygodę i nie nudzić się „farmiąc” w grach, które już ukończyliśmy. To jest moja lista 5 najlepszych gier na nudę na platformie Roblox. Zapraszam!

Rumble Quest

Zacznijmy od mojego faworyta na nudę. W grze „Rumble Quest”, dodaną do platformy ok. 2 tygodnie temu, zabijamy różne stwory z różnych światów. Mamy tu 4 światy do odblokowania za zdobyte poziomy: jaskinia od czasu pierwszego zagrania w grę, podziemie za poziom 30 i świat lodowy za poziom 80. W Rumble Quest mamy ponad 70 broni do odblokowania (może to być atak lub magia) i ponad 150 ubrań, a 2 pierwsze już odblokowujemy kiedy wejdziemy do grupy „Rumble Studios”. Gra warta poświęcenia uwagi. Pozwolę sobie wbić level 50 w tej grze i robię jej recenzję.



Pet Simulator 2

Znacie za pewne Pet Simulator. To gra, w którym zbieramy monety by odwiedzać nowe światy i odblokowywać coraz lepsze „pety” - ta gra stała się przykładem dla hitów jak: Ninja Legends, Mining Simulator, Bubble Gum Simulator czy nawet Adopt Me. Niestety po 15 update’ach gra „umarła”, a na jej miejsce wszedł Pet Simulator 2. W tej grze także zbieramy monety by odblokowywać nowe „pety”, ale nowe światy odblokowujemy za nowe poziomy zdobywane przez XP, które zobaczymy w monetach. Zbieramy także diamenty i „dropy” VIP, które mogą być na godzinę, dwie lub nawet 5. Można także zdobyć latającą deskę niczym z „Powrotu do Przyszłości”. Warto zagrać jeśli lubisz symulatory na Robloxie. I jeszcze, jeśli miałeś gamepassy z Pet Simulator 1, możesz mieć darmowego VIP’a na jakiś czas, lub na zawsze.



Vehicle Simulator

Lubicie auta? A wyścigi? Gracie w Forzę Horizon? Polubicie Vehicle Simulator - grę, która ujrzała światło dzienne w 2014 roku. Nazywała się wtedy „The Grand Island of Robloxia”. Rok potem gra nazywała się tak jak dziś i zdobyła popularność. Kosztowała 25 robuxów, kiedy zacząłem z Robloxem, bardzo chciałem tą grę i czekałem na jej wyjście w darmowej wersji. Po czerwcu 2017 roku wszyscy mogli w tą grę zagrać, a Ci, którzy zapłacili za grę dostają specjalny samochód - Lamborghini Aventadora SV. W Grudniu zaprezentowano event „Hot Wheels” - może to teraz jest idealny moment, by w tą grę zagrać. W Vehicle Simulator jest ponad 60 aut do wyboru i dochodzą do tego motocykle, łodzie, samoloty, helikoptery a nawet Monster Trucki i latające samochody - Delorian DMC-12 i nadchodzący Hot Wheels Airuption. Możemy się ścigać na autostradzie na torze w lotnisku i na torze drag, są też wyścigi offroadowe i dookoła świata. Teraz są także trasy Hot Wheels. Co prawda fizyka w tej grze jest zbugowana i auta robią nierealistyczne sztuczki, oraz auta mają nierealistyczne statystyki - Tesla Roadster 2.0 powinna mieć prędkość maksymalną 250 mil na godzinę, a ma 284, to i tak jest warta uwagi.



Meepcity

Kochasz roleplay? Lubisz dekorować dom? To zagraj sobie w MeepCity. To gra, w którym dekorujemy dom, podlewamy kwiaty, łowimy ryby, ulepszamy dom i ogólnie to, co musi mieć gra typu roleplay (ang. granie ról). Możemy stać się dzieciakiem, nastolatkiem lub dorosłym. Jeżeli nie mamy robuxów możemy przebrać się w tej grze i wyglądać jak bogaty. No, i jest jeszcze szkoła. Dodajmy do tego regularne aktualizacje i kilka mini-gier (np. Wyścigi go-kartem) i wychodzi nam gra bardzo fajna i przyjemna do grania. Ja nie lubię roleplay’u, więc w to nie gram i opisuję tą grę ogólnie.



Bloxburg

Tym razem gra płatna, ale warta swojej ceny. Kosztuje ona tylko 25 robuxów, a ma dużo rzeczy do robienia - jest możliwość stania się: kasjerem w burgerowni, kucharzem w pizzeri czy nawet sprzątaczem/sprzątaczką miasta. Jest możliwość stworzenia własnego domu, odwiedzania innych, a nawet jeżdżenia samochodem czy skuterem bądź motorem. W Bloxburgu trzeba dbać o siebie - regularnie się myć, pracować czy robić przyjemne rzeczy (np. Słuchanie muzyki, oglądanie telewizji). Gra stała się popularna szybko i ma aktualizacje co kilka tygodni - dodajmy do tego eventy. Są gamepassy dające np. 2 piętro, więc jak ktoś ma robuxy (i to dużo) to polecam kupić tą grę i coś w niej.



Zanim skończę, chciałbym wymienić kilka gier, które też są warte poświęcenia uwagi. Oto i one:

Jailbreak Mad city Ultimate Driving (recenzja już zrobiona, chcecie v2?) Adopt Me Strucid Tower Of Hell (uwaga: można nieźle się zdenerwować)

No i te gry zrecenzuję już wkrótce! Dziękuję za przeczytanie artykuły i mam nadzieję, że coś w nim ciekawego znajdziecie!