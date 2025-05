Najlepsze 5 gier do grania z znajomymi w Roblox..

Jeśli nie masz pomysłu w co mógłbyś/mogłabyś zagrać z przyjacielem, lub kimkolwiek innym myślę że to idealny artykuł dla ciebie. Może być też przydatny jak ogólnie nie masz w co grać.

Na początku może wydawać się nudną, bądź nieinteresującą grą, ale do grania z znajomymi jest na prawdę fajna. Głównie chodzi o to że można turlać się z schodów, spychać nawzajem z różnych wysokości ( jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało.) I tym podobne. Może nie jest tą najlepszą, ale na pewno się w niej nie nudzi.Tower of hell na pierwszy rzut oka to zwykłe obby, ale otóż nie. Jest dosyć ciężkie do pokonania, i jest dosyć długie, dodatkowo na czas. Wyróżnia się różnymi przeszkodami, których raczej nie spotka się w takim zwykłym obby. Ma ładny i estetyczny wygląd, a każdy następny poziom ma inny kolor. Taka gra jest idealna do pogadania, ale również grania z znajomymi. Takie dwa w jednym. Można powiedzieć że jest relaksująca, ale jednak każdy denerwuje się gdy z czegoś spadnie, a jest blisko wygranej.

Na początku gry czekamy w lobby, lecz potem przenosi nas do randomowego świata, z rondomowymi dziwnymi pogodami. Od bardzo silnego wiatru, do bardzo silnego mrozu lub nawet powodzi. W grze chodzi głównie chodzi o to, żeby przeżyć wszystkie te pogody, a za każdą wygraną gre dostaje się punkty. W świecie zazwyczaj umieszczone są jakieś wieże, wysokie budynki, sam dom lub nawet szkoła. Gra jest świetna do rywalizacji, ale również spokojnej gry, w której po prostu walczysz z swoim przyjacielem o życie (XD).



4. Survive the killer

Tak jak sama nazwa mówi, trzeba przeżyć przed zabójcą. Na początku gry standardowo kieruje nas do lobby, które wygląda dosyć ładnie, i tak klimatycznie. Jest to otóż taki jakby obóz, w którym wybiera się na jakiej mapie chcą grać gracze. Ta opcja jest akurat fajna, do czasu kiedy ktoś nie wybierze mapy której nie lubimy. Ale pomijając to, gdy już jesteśmy w grze losuje się gracza, który jest tak zwanym "zabójcą". Jeśli wypadnie akurat na ciebie, możesz pozostać przy swojej oryginalnej postaci w Roblox, lub wybrać jakiegoś skina z gry. Do wyboru jest slenderman, i jakieś podobne postacie z creepypast. Gra jest prawie taka sama jak gra w punkcie 3. Gra jest świetna do rywalizacji, ale również spokojnej gry, w której po prostu walczysz z swoim przyjacielem o życie.



5. Hide and seek

"Hide and seek", czyli w takim dosłownym przetłumaczeniu chowanie się i szukanie, czyli wiadomo o co chodzi. Tak samo jak w grze powyżej, w lobby można wybrać mapę na której chce się grać, a gracza który będzie szukał losuje się. Żeby było wiadomo kto szuka, za osobą która to robi lecą takie małe białe gwiazdki, które raczej widać. Ta gra z wszystkich 5 jest chyba najbardziej do relaksu, spokojnego grania z znajomymi i tym podobne.

Pewnie większość z tych gier już znacie, ale pomimo tego mam nadzieję że ten artykuł wam się spodobał, i nic nie pomyliłam hah. Chciałabym też zaznaczyć że kolejność gier nie ma nic wspólnego do tego która jest lepsza, a która gorsza.