Najbardziej wciągające simulatory w ROBLOX

Cześć! Dzisiaj chciałabym wam przedstawić jedne z najbardziej wciągających simulatorów, w które grałam w przeciągu mojej dwu-letniej przygody z ROBLOX'em. Miłego czytania!

Przypomnienie z ostatniego artykułu.

Na czym polegały simulatory?

Wykonujemy w nich tę samą czynność, aby potem mieć lepsze itemy, lub rzeczy tego typu. Używamy gamepass'ów, aby przyśpieszyć proces ukończenia gry,

1. Mining Simulator

Mining Simulator, czyli jak sama nazwa mówi symulator kopania nawiązuje do kopania bloków, byciu górnikiem. Może to się wydawać nudne, ale grafiki i światy, które zostały dodane w późniejszych update'ach są bardzo interesujące. Są również zwierzaki, plecaki (do powiększenia ilości trzymających bloków) i wiele innych itemów, które można kupić za pomocą Token'ów (fioletowa waluta ukazana na zdjęciu). Jest dużo akcesorii, które wypadają z pudełek, które potem mogą mieć dużą wartość, sama kiedyś kolekcjonowałam tam czapki i inne cenne rzeczy.

2. Bee Swarm Simulator

Symulator pszczelarza, zbierasz kwiaty na polach, kupujesz nowy pszczoły, lepsze narzędzia i plecaki, są oczywiście jeszcze dodatkowe rzeczy, specjalne pszczoły, moby, efekty i eventy. Jest wiele mobów, kilka easter eggów, sekretnych przejść, boostów.Ta gra jest tak dobrze zbudowana i ma dobrą grafikę, że nawet ja zostawałam po godzinach w niej, bardzo ją polecam dla wszystkich, którzy by chcieli spróbować.

3. Bubble Gum Simulator

Symulator żucia gumy, żujesz gume, zdobywasz nowe światy przez skakanie w góre (im większa jest guma tym wyżej skaczesz). Są również światy innego typu, najstarszy - cukierkowy. Na nich jest osobna waluta, przez którą możecie zdobyć lepszą gumę i zwierzaki, które są kluczem do szybkiego rozwijania. Im lepszy smak, który więcej będzie kosztował, tym szybciej żujesz gumę, którą potem sprzedajesz.

Ciekawostka: Jedna z youtuberek wyznała, że twórca gry zapłacił jej.

Wyróżnienia:

Treasure Hunt Simulator.- kopiesz w piasku i znajdujesz skrzynie, które dają ci dodatkowe pieniądze. za samo kopanie piasku i sprzedawanie go też dostajesz pieniądze

Roblox Army Control Simulator - Gra usunięta

Pet Simulator, Pet Simulator 2, Pet Simulator X - zbierasz pieniądze, które leżą na ziemi, następnie za nie kupujesz nowe jajka, z których wylecą ci lepsze/te same zwierzęta.

Egg Farm Simulator - symulator farmera. Zbierasz pieniądze na lepszych bohaterów, którzy zabijają wrogie kury przez co dostajesz pieniądze

Te gry są naprawde dobre, ale nie doceniane, więc jeżeli tobie się nudzi to pograj w nie, niektóre są bardzo stare.

Prośba

Jeżeli to nadal czytasz, to odwiedź jeden z moich ulubionych simulatorów, co prawda on już nie jest tak popularny jak kiedyś, lecz zobacz Chicken Simulator. Dziękuje.

Symulatory są naprawde fajne. Łatwo się wciągasz, a potem nagle po kilku godzinach stajesz się zmęczony. Nie spędzaj z nimi za dużo czasu, abyś mógł poznać inne tryby, o których moze zrobi osobny artykuł.