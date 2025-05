Nagrody w karnecie bojowym za czwarty sezon w Fortnite!

Witam. W tym artykule pokażę wam jakie są nagrody za zdobywanie stopni w karnecie bojowym czwartego sezonu w Fortnite Battle Royale.

Pamiętajcie, jeśli kupiliście karnet bojowy w trzecim sezonie to odrazu po kupnie obecnego karnetu dostaniecie za darmo pięć poziomów karnetu bojowego (50 gwiazdek).Przypomnę, że karnet bojowy kosztuje 950 v-dolców czyli około 40 złotych. Oto nagrody za osiąganie poszczególnych stopni karnetu bojowego z sezonu czwartego:Podsumowanie:W tym sezonie tak jak w poprzednim maksymalny stopień/poziom karnetu bojowego wynosi 100, więc tak jak w poprzednim sezonie trzeba zdobyć 1000 gwiazdek. Można to zrobić wykonując misje codzienne, tygodniowe lub po prostu zdobywać kolejne poziomy konta. Łącznie do zdobycia jest siedem skórek do postaci czyli o jedną skórkę więcej niż w poprzednim sezonie.Trzy z tych skórek są legendarne (złote) czyli ich wartość wynosiłaby 2000 v-dolców (80 złotych) gdyby były dostępne w sklepie z przedmiotami, a kolejne cztery posiadają rzadkość epicką (fioletowe) czyli byłyby warte 1500 v-dolców (około 60 złotych). Mamy do zdobycia równierz pięć emotek lub inaczej zwanymi tańcami czyli o jedną emotke więcej niż w poprzednim karnecie bojowym. Jedna z nich ma rzadkość epicką (fioletowa), trzy kolejne za to są rzadkie (niebieskie) oraz ostatnia jest niepospolita (zielona). Mam nadzieję, że artykuł wam się spodobał. Możecie pisać w komentarzach czy zamierzacie kupić karnet bojowy sezonu czwartego czy też nie.