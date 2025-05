Moje ulubione tryby w Robloxie (cz. 4)

Jako że dawno nie było kolejnej części z moich ulubionych trybów na Robloxie, postanowiłem ją zrobić teraz.



Także zaczynamy 4 część serii na Gamehagu: "Moje ulubione tryby na Robloxie"

Miłego czytania! :)



(W tym artykule będzie trochę mniej gier)

Na miejscu drugim znajduje się:

Sonic Speed Simulator





Gra jest oparta na sławnej grze komputerowej zwanej "Sonic the Hedgehog" (Jeż Sonic). W tym symulatorze zbierasz szybkość poprzez chodzenie oraz poprzez zbieranie Diamentów Chaosu, które bardziej boostują szybkość. Za szybkość dostajesz XP, a za XP, jak dobrze wiecie, wbija się levele. Levele w tej grze zwiększają twoją szybkość. Masz do wyboru (jak to piszę) 5 światów: Green Hill, Lost Valley, Emerald Hill, Snow Valley i Hill Top. Walutą tej gry są pierścienie, za pomocą których można otwierać "automaty", w których można znaleźć tzw. Omochao i różne "traily". Omochao to pet w tej grze, który dodaje XP i pierścienie. Traile tak samo.

Studio tworzące tą grę wypuściło kilka akcesorii na avatar jak wąsy Dr. Robotnika, twarz i wąsy Tailsa, itp.



Pierwsze miejsce:

Raise a Floppa





(UWAGA - SPOILERY!)

Doświadczenie polega na opiekowaniu się petem zwanym Floppą.

Tak więc teraz przejdźmy do rzeczy:

Zwierzę w prawdziwym życiu potrzebuje jedzenia, prawda?

Tak samo jest w tej grze. Żeby Floppa miał co jeść, musisz kupować dla niego specjalne jedzenie. Kiedy nie nakarmisz Floppy, z głodu wybuchnie. A gdy wybuchnie, (jeżeli pierwszy raz grał*ś w tą grę) dostaniesz odznakę "You monster", a następnie wyrzuci Cię z gry.



Ale jak się zdobywa kasę na jedzenie?

Żeby dostać kasę, musisz klikać w Floppę, a następnie zebrać pieniądze na podłodze. Jeżeli masz wykupione specjalne rzeczy takie jak Auto Clicker i Stupid Bingus, nie będziesz musiał/musiała klikać lub zbierać kasy z podłogi.



A żeby nie musieć już karmić Floppy samemu, możesz kupić specjalną rzecz za 1000$, która karmi Floppę i sprząta po nim. Jest też wersja 2.0 tej rzeczy za 5000$ (wiecie o czym mówię? piszcie w komentarzach)



Żeby móc zwiększać swój zarobek, można łowić rzeczy z jeziora obok domu za pomocą wędki. Te rzeczy to np: ryba; worek z kasą, który daje nam od 1000$ w górę; woda, która daje dodatkowe życie Floppie, itp., itd.

Można również wykupić różne rzeczy, które mnożą dostawaną kasę przez Floppę o np. 2x, 4x, 6x, 10x



Dobra, następną rzeczą, którą chcę omówić to zakończenia.

Jest ich kilka.

Na samym dole sklepu możesz wykupić "boga" za 500$. Następnie możesz mu oferować 1$ za 4%. Oferta się podwaja (to znaczy, że jak zaoferował*ś mu 1$, to wtedy ta liczba się podwaja). Kiedy licznik % będzie wynosił 100%, wtedy będziesz mógł wejść do świątyni, gdzie znajduje się ten właśnie "bóg". Mówi nam, że jest Elder Floppą (czyli Starszym Floppą). Kiedy my się go zapytamy co jest za nim, on odpowie, że tam jest Time Cube czyli Kostka Czasu. Mówi też nam, że żeby zdobyć tą kostkę, trzeba przejść "trudny" parkour. Ale w rzeczywistości jest łatwy. Kiedy wyniesiesz Kostkę Czasu i wejdziesz w interakcję ze Starszym Floppą, zdziwi się, potem powie, że możemy ją zatrzymać, a potem nas teleportuje do naszego domu.

Za Time Cube można wykupić Time Machine i Mysterious Orb. Kiedy chcemy wykupić rzecz za Time Cube, gra pyta, czy napewno chcesz kupić tą rzecz i radzi, żeby zapisać grę przed zakupem.

Kiedy wykupimy pierwszą rzecz: Time Machine, obok kuchenki pojawi się ten Wehikuł Czasu. Kiedy do niego wejdziemy, teleportuje nas (nie do innej gry) w przeszłość, gdzie możemy zobaczyć przodków Floppy (chyba). Dowódca stada posiada Time Cube i chce ją oddać za jego patyk. Kiedy znajdziemy patyk, odda nam ją. Wtedy teleportujemy się w przyszłość, gdzie trwa Bingus Wars. Widzimy tam żołnierza Floppę z kostką w bombie. Kiedy się zapytamy, czy nam ją odda, on odpowie, że nie, ponieważ odłączenie kostki spowoduje wybuch bomby. Wtedy trwa pewna dyskusja (nie chce mi się jej przedstawiać), a kiedy się kończy, żołnierz mówi, że bomba jest wyłączona i można wziąć kostkę. Wtedy teleportujemy się do wieczności, gdzie aresztuje nas "bóg", od którego zabraliśmy tą kostkę. I jedynie co możemy zrobić, to wyłączyć grę i włączyć ją na nowo.

A kiedy wykupimy drugą rzecz: Mysterious Orb. Wykupienie jej powoduje pojawienie się tej rzeczy w środku domu. Mysterious Orb zaczyna nas teleportować do światów, które znamy. I podczas kolnego teleportu do kolejnego świata, naszym oczom ukazuje się Kraina Floppy. Za dostanie się tam dostajesz odznakę "home". W tym świecie nasz Floppa posiada 999999 głodu. I w tym momencie również możemy wyłączyć grę i włączyć na nowo.

Trzeciego zakończenia niestety nie znam, przykro mi :(



Dodatkowe rzeczy w tej grze:

Podczas nocy mogą się otworzyć drzwi, które prowadzą nas do Backrooms. Jest na to szansa randomowo procentowa. W Backrooms mamy tzw. Sanity, które powoli zaczyna spadać do zera.

W środku upiornego miejsca znajduje się sklep, gdzie można znaleźć tą wodę, za którą Floppa może mieć dodatkowe życie i wiele innych.



Jest jeszcze sporo rzeczy w tej grze, ale nie chce mi się ich wszystkich wymieniać.



Naprawdę polecam tą grę, ma ona taki trochę memowy styl :)











I to tyle co chciałem napisać o ulubionych trybach na Roblox!

Pozdrawiam, X_Oskarix_X