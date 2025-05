Moje ulubione gry na roblox :)

Roblox to moja ulubiona gra. Jednak w niej jest wiele minigierek na nudę. Przedstawię wam moje gry na TOP-ie. To tylko moje zdanie i nie kładę na nie nacisku. Na pewno będą komentarze typu: Plagiat, ''widziałam taki podobny''. Tak to prawda, wzięłam pomysł od pewnej dziewczyny ale te gry są zupełnie inne. Zapraszam do czytania, bardzo się napracowałam. Życzę Wam miłego czytania :) .

1. Moja gra na szóstym miejscu to Epic Minigames :D





jesteśmy tam z innymi graczami na mapie, co kilka minut mamy jakieś minigry do których gra nas teleportuje. np: dzielą nas na drużynę czerwoną i niebieską i gra liczy która ekipa np skosi więcej trawnika, strzeli więcej golów, zabije najwięcej zombie itp ale są też parkury gdzie jesteśmy solo i musimy przejść. Za wygraną dostajemy żetony które służą do zakupu. Gra jest zaopatrzona w kupowanie np: Zwierzątek, dymów które za nami się tworzą itp. Bardzo gorąco polecam tą grę.



2. Gra na piątym miejscu to Hide and Seek.





Gra która ma nawiązywać do prawdziwej gry w chowanego. Każda runda trwa 3 minuty i u góry znajduje się czas. Na samym początku losowana jest mapa na której się mamy chować a później osoba która ma nas szukać. Później mamy 30 sekund na schowanie się na danej mapie ponieważ szukający jest ''zamrożony". Później jest czas na szukanie. Jeśli nas nie znajdzie- dostajemy monety. Jeśli nas znajdzie to do końca czasu jesteśmy "duchem" i możemy patrzeć na świat z perspektywy szukającego lub osób których szukający nie znalazł. Nie dostajemy też wtedy monet, które możemy potem wypłacić na np avatar lub zwierzątko. Cudowna gra polecam :D



3. Moja gra na czwartym miejscu to flood escape.





Flood escape- gra w której mamy do dyspozycji 3 windy pierwsza to lvl easy druga to lvl medium a trzecia to hard. Wchodzimy do nich aby nas przeniosło do parkuru danego level-u i mamy tam 3 tury. czyli trzy parkury do przejścia abyśmy mogli dojść do kapsuły która jest jedyną drogą ucieczki. parkur musimy przechodzić dość szybko, ponieważ stopniowo woda podnosi się do góry. Gry do niej wpadniemy = umieramy. Za przejście levela dostajemy pieniądze np easy- trochę monet medium- więcej monet hard- bardzo dużo monet. Później wypłacamy je np na gadżety czyli na przykład sprężynę dzięki której możemy skakać wyżej czy też doładowanie szybkości. Jest ich o wiele wiele więcej. Polecam tą grę cieplutko <3.



4. Gra na trzecim miejscu to Fashion Famous.





To gra która jest prawdziwym pokazem mody! Mamy tam 3 minuty na ubranie się do danego tematu np: temat to zima i musimy się ubrać na zimę. Mamy tam buźki buty koszulki i spodnie do wyboru czy też opaski czapki maski sukienki spódnice oraz ogony syreny. Za niektóre dodatki musimy płacić rbx (robuxy) czyli strefę Vip która ma więcej strojów oraz trzeba też płacić rbx za torebki, efekty specjalne oraz zwierzątka. Gdy minie ten czas to idziemy na pokaz mody. Widzimy przed sobą wtedy każdego uczestnika i musimy im dać tyle gwiazdek, ile zasługują dzięki ubraniu się do tematu. Trzeba pamiętać o uczciwości. Potem kto otrzyma najwięcej punktów otrzymuje miejsca np: pierwsze drugie trzecie. Polecam w to grać bo można się mega wciągnąć :)



5. Moja gra na drugim miejscu to Piggy





Piggy to gra trochę z horroru. Pełna strachu. Ludzie którzy tam dołączają wybierają mapę np: dom galeria stadion szpital szkoła ognisko itp. oraz czy świnką będzie player czy bot czy też player i bot lub traitor (czyli osoba która ma nóż i pomaga śwince ale nikt o tym nie wie) czy inwazja. potem jest 10 minut żeby chować się przed świnką, zdobyć klucze otworzyć duże drzwi i uciec z domu lub danej mapki. Coś podobnego do granny. Bardzo dużo przy tym emocji. Jest to u mnie gra na topie.



6. Moja Gra Na Pierwszym miejscu to....... Adopt Me!





to jest gra, która słynie z pet-ów! latających, jeżdżących oraz neonowych. Mamy tam domy oraz zarabiamy pieniądze wykonując misje. Czyli np: nakarm psa, wypij wodę, idź do szkoły itp. albo za codzienne logowanie. Kupujemy jajka zwierzątek po np 350- rozbite jajo (wykluje się zwykłe zwierze) 600-jajko (może się trafić jakieś legendarne albo ultra rare zwierze) 750- jajo z automatu ( może się trafić wszystko) 1450- Royal egg (przeważnie tylko legendarne zwierzątka i ultra rare). Możemy się wymieniać z kimś np: zwierzątkami, jedzeniem zabawkami wózkami i samochodami. Aby nasze zwierze latało/jeździło musimy zapłacić robuxy lub po prostu z kimś się za to wymienić. zabawki samochody i jedzenie możemy kupic za wirtualne pieniądze oraz się wymieniać. Można tworzyć rodziny być dzieckiem lub dorosłym robić przemeblowanie w domku i kupować nowe domy. Można się ubierać w co chcemy. Zwierzątka tam musimy wychować aż będą '' full grown" wtedy możemy takie 4 zwierzątka połączyć i będą neonowe. to samo z Mega neon tylko muszą być 4 neon czyli 16 full grown zwierząt. To jest takie jakby życie i możemy robić tam wszystko. Polecam :)