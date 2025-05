Minecraft w 2d?-Terraria

Terraria jest survivalową zręcznościówką od studia Re-Logic. Została stworzona w 2011 roku. Wydana została na 11 urządzeń! Są to m.in:

PC

Xbox 360

Ps4

Ps3

Android

IOS

Ps vitę

Xbox one

3ds

WiiU

Windows Phone

Jak widać grać można na prawie wszystkim. Ja zajmę się edycją na PC.

Grę zaczynamy tworząc postać i świat. W grze mamy set narzędzi i tyle. Zaczynamy grę tylko z tym. Moim zdaniem to dobrze. Nie utrudniono nam gry zaczynając "nago", tylko ułatwiono dając secik. To mi się spodobało.

Świat jest duży, ale nie nieskończony. Jego wielkość zależy od naszej woli. Przy tworzeniu świata wybieramy jego wielkość. Ja zawszę wybierałem duży, ze wględu na bogatość swiata. Mówiąc o świecie... Jest on naprawdę bogaty. Biomów jest 45. To naprawdę wiele. Każdy z nich jest różny. Więcej o biomach znajdziecie pod tym linkiem . Nie będę się o nich rozpisywać, ponieważ artykuł byłby zbyt długi.

Najciekawszą rzeczą w grze jest jej obszerność. Zbroi jest ponad 40 i każda daje inny bonus. Broni jest ponad 100,tak samo jak zbroje każda broń jest inna. Świat generowany jest losowo, więc zawsze spotyka nas coś innego. Worgów jest pełno, a samych bossów jest 26! Każdego bossa przyzywa się inaczej. Wall of Flash przyzywa się przez wrzucenie lalki voodo guida do lawy w piekle, a np. Eye of Cthulhu przez użycie suspicious Looking Eye. Jak widać, co boss to inny sposób przywołania.

Skoro bossów jest 26, mogę ich wszystkich wypisać. Oto oni:

Flying Dutchman Santa-NK1 Pumpking Moon Lord Duke Fishron Plantera The Destroyer Wall of Flesh Queen Bee Eater of Worlds Eye of Cthulhu King Slime Brain of Cthulhu Skeletron The Twins Skeletron Prime Golem Lunatic Cultist Mourning Wood Everscream Ice Queen Martian Saucer Solar Pillar Nebula Pillar Vortex Pillar Stardust Pillar

Każdy boss jes inny. Na każdego z nich jest inna strategia. Według mnie najtrudniejszym jest Moon Lord. Sądze tak, ponieważ żeby się do niego dostać należy pokonać jednego bossa oraz wszystkie cztery filary. Sam Moon Lord, też jest trudnym przeciwnikiem. Pokonałem go tylko raz i z pomocą kolegi. Bez niego byłoby mi bardzo ciężko, więc jeżeli to czytasz to dzięki :D.

Drugim trudnym bossem był Duke Fishron. Uznałem go za ciężkiego przeciwnika ze względu na jego zmienne zachowanie. Na początku szybki i szybki, ale szybko się męczy. Później zmienia się w maszynę do zabijania. Nie daje odocząć nawet na sekude. Bez wątpienia jest on jednym z trudniejszych bossów w grze.

Jeżeli ktoś wątpi w wyjątkowość gry to mam w nią pregrane na steamie ponad 230 godzin. Taka notka mówi sama za siebie. Za cenę 10 EUR dostajemy mnóstwo zabawy, więc moim zdaniem gra jest warta swoich pieniędzy. Nie chcę robić z artykułu recezji więc dam grze tylko ogólną ocenę, a was zaproszę do gry.

Dałem taką wysoką ocenę, ponieważ gra utknęła w moim sercu na długo. Nawet teraz czasami sobie do niej wracam. Doszły mnie też słuchy o drugiej odsłonie tej gry. Jest nią Terraria: Otherworld. Nie zapowiedziano jej jeszcze na żadną datę, więc nie można się jeszcze cieszyć. Projekt zawsze może zostać anulowany. Więcej o nowej odsłonie tutaj



Z mojej strony to już wszystko. Dzięki za dotrwanie do końca. Ja lecę budować. Do następnego razu. Cześć

