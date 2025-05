Minecraft 1.19 - Deep Dark.

Deep dark to biom jaskiowy, który ma być wprowadzony w aktualizacji 1.19.

Największym dodatkiem do tego biomu będzie nowy boss -Jest to mob, którego według twórców powinniśmy unikać. Będzie on ślepy, co oznacza że nie będzie mógł nas zaatakować, jeśli zachowamy się wystarczająco cicho, ponieważ będzie miał on bardzo dobry słuch. Będzie można go zmylić śnieżkami, ponieważ one przy wylądowaniu wydają dźwięk, do którego Warden natychmiast pobiegnie. Będzie miał on bardzo dużo punktów życia. Graczowi w pełnej netheritowej zbroi będzie w stanie zadać aż 13 hp (6,5 serduszek) ! Jeśli chodzi o drop, to albo nie będzie z niego żadnych itemków, albo będzie z niego wypadać jakieś trofeum, na przykład jego głowa.Na biomie Deep Dark będą mogły się generować nowe struktury - Miasta Deep DarkW tych miastach będzie można przywołać Wardena. Będzie znajdował się tam unikatowy łup, może nawet płyta muzyczna możliwa do zdobycia tylko tutaj. Będzie można zdobyć tutaj także nowe bloki - bloki sculku (czyt.skalku)Nowe bloki:Sculk sensor - blok który będzie wykrywał dźwięki, tak samo jak Warden. Będzie przekształcał je na sygnał redstone, w zależności od głośności dźwięku sygnał będzie większy lub mniejszy.Sculk Block - Blok sculku, czysto dekoracyjny, posiada animację.Sculk Growth - Sculkowa Narośl, Będzie występowała w pobliżu bloków Sculku. Kolejny blok dekoracyjny.W plikach gry znajduje się taki oto blok. Nie mamy podanej jego nazwy, ani zastosowania, ale po wyglądzie wnioskuje, że nie będzie to blok dekoracyjny, a będzie miał jakieś zastosowanie.