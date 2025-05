Minecraft - Oceany (cz. II)

Hej,

3. Dno oceanu

4. Wraki (statki)

5. Zakopane skarby

Na dnie oceanu znajdziesz wiele ciekawych rzeczy: bloki, rośliny lub zwierzątka. Pod wieloma względami przypomina tereny na lądzie, ocean zawiera rzeczy, których normalnie po za nim nie znajdziesz, dlatego warto zwiedzać oceany!• Piasek i żwir - na dnie oceanu obfituje żwir, który znajdziesz w zimnych oceanach i piasek, w ciepłych.• Jaskinie - jak pisałam dno oceanu jest podobne do terenu nad poziomem morza, czyli tutaj też znajdziesz jaskinię, niektóre z nich są zalane wodą, a inne nie, dlatego mogą tak respić się różne niebezpieczne moby.• Rośliny, czyli trawa morska i wodorosty - trawę morską można spotkać we wszystkich ocean, oprócz zamarzniętego, aby ją zdobyć musisz ją zniszczyć nożycami (będzie ona pomocna do rozmnażania żółwi!). Wodorosty natomiast nie rosną tylko w oceanach ciepłych, wydobądź je dowolnym narzędziem lub rączką. Przydatne mogą być po przepaleniu, ponieważ po zjedzeniu uzupełnią Ci 1 punkt jedzenia. Z 9 sztuk wodorostów możesz zrobić blok suszonych wodorostów, który będzie idealny na ozdobę.• Wąwozy - na dnie oceanu znajdziesz również głębokie wąwozy, które zawierają bloki magmy. Magma stworzy groźne kolumny bąbelkowe, o których dowiesz się więcej później.Dużym prawdopodobieństwem podczas podróży po oceanie jest to, że natrafisz właśnie na wraki statków. Znajdziesz je we wszystkich biomach oceanicznych, co jest tu wielkim plusem. Bardzo opłaca się przejrzeć statek, ponieważ mogą się w nim znaleźć naprawdę dobre rzeczy. Jeśli masz ochotę, to możesz zamienić taki wrak na swoją bazę, która posłuży Ci jako schron. Ciekawostką jest to, iż statki nie tylko mogą generować się w oceanach, ale też na plażach i rzekach.Rodzaje statków:• Spoczywające prosto,• Na boku,• Do góry dnem.Wraki często nie mają rufy, dziobu czy maszty, lecz można natrafić na statek, który został zachowany w całości. Statki są zbudowane głównie z drewna, możesz tu napotkać na bloki drewna, schody, płoty, klapy oraz drzwi.Na pokładzie każdego statku znajdziesz 1-3 skrzynie z ładunkiem, mapami lub skarbem. W skrzyniach z ładunkiem na pokładach możesz znaleźć od ziemniaków po TNT. Skrzynie na pokładach zatopionych statków zawierają nawet od sztabek żelaza po diamenty! Natomiast skrzynki z mapą, zawierają mapy, które prowadzą do skrzyń ze skarbami.Na statku możesz znaleźć tajemniczą mapę zaznaczoną czerwonym krzyżykiem, która doprowadzi Cię do ukrytego skarbu. Taki skarb nie zawsze będzie blisko, może być on tuż obok lub o wiele dalej od Ciebie, chociażby na terenach, na których jeszcze nie byłeś/aś. Będzie on zakopany na plaży lub na dnie oceanu, gdzie otaczać go będą bloki piasku (nie kop się głęboko, lecz szeroko). Taka skrzynia będzie zawierała serce oceanu (każdy zakopany skarb będzie to posiadać) oraz inne cenne rzeczy, takie jak np. diamenty, kryształy pryzmatu.To na razie tyle, będzie 3 część - sądzę, że za tydzień (w weekend).Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu.W kolejnej części będzie• podwodne ruiny,• góry lodowe,• kolumny bąbelkowe,• rafa koralowa,• podwodne świątynie.Miłego dnia!Zuza (KyPessa) <3