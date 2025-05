M6A2E1 - War Thunder

M6A2E1 to ciężko opancerzony czołg, który jest dostępny w amerykańskim drzewku czołgów w War Thunder. Czołg ten jest hybrydą pomiędzy czołgiem ciężkim M6 a czołgiem ciężkim T29 i został zaprojektowany tak, aby posiadać najlepsze cechy obu pojazdów.

Historia

Czołg M6A2E1 został opracowany podczas II wojny światowej w ramach starań Stanów Zjednoczonych o stworzenie silnie opancerzonego pojazdu, który mógłby być wykorzystywany w operacjach przełomowych. Czołg został opracowany przez Detroit Arsenal i był oparty na podwoziu czołgu ciężkiego M6, który był już w produkcji. M6A2E1 miał mieć lepszy pancerz i siłę ognia niż M6, miał być też szybszy i bardziej zwrotny. Jednak wyprodukowano tylko kilka czołgów M6A2E1 i nigdy nie brały one udziału w walkach podczas II wojny światowej.





Specyfikacja Techniczna

Czołg M6A2E1 miał masę około 65 ton i sześcioosobową załogę. Czołg był napędzany silnikiem benzynowym Continental AV-1790-5B V12, który produkował około 810 koni mechanicznych. Czołg miał maksymalną prędkość 22 mil na godzinę na drogach, a jego zasięg operacyjny wynosił około 100 mil.



Czołg był silnie opancerzony, a jego kadłub i wieżyczka były wykonane ze spawanych odlewów stalowych. Przednia część wieżyczki była chroniona przez masywną płytę pancerną o grubości 7 cali, podczas gdy kadłub miał do 4 cali pancerza. Głównym uzbrojeniem czołgu było 76-milimetrowe działo, które uzupełniały dwa karabiny maszynowe kalibru .50 i dwa karabiny maszynowe kalibru .30 do obrony przeciwlotniczej.



M6A2E1 został zaprojektowany jako uniwersalny czołg ciężki, zdolny do zwalczania zarówno czołgów wroga, jak i fortyfikacji. Jego gruby pancerz czynił go odpornym na większość form ostrzału wroga, a jego główne działo było w stanie przebić pancerz większości wrogich czołgów na średnich dystansach. Jednak rozmiary i waga czołgu sprawiały, że był on powolny i trudny w manewrowaniu, a jego zasięg operacyjny był ograniczony w porównaniu z lżejszymi czołgami.





W Grze

W grze, czołg M6A2E1 jest potężnym ciężkim czołgiem, który jest popularny wśród amerykańskich czołgistów w War Thunder. Czołg ma doskonały pancerz czołowy, który może wytrzymać większość wrogich pocisków z bliskiej odległości, co czyni go twardym orzechem do zgryzienia. Głównym uzbrojeniem M6A2E1 jest 76-milimetrowe działo, które może przebić pancerz większości czołgów przeciwnika, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć.



Jednakże mobilność czołgu jest ograniczona ze względu na jego wagę i może on mieć problemy z dotrzymaniem kroku szybszym czołgom. Dodatkowo, wieża czołgu jest wolna w przemieszczaniu się, co czyni go podatnym na ataki z flanki. Niemniej jednak, czołg M6A2E1 to solidny wybór dla graczy, którzy lubią mocno opancerzony styl gry i chcą zmierzyć się z najtwardszymi czołgami wroga.





Podsumowanie

M6A2E1 to ciężko opancerzony amerykański czołg, który został opracowany podczas II wojny światowej jako pojazd przełomowy. Był hybrydą pomiędzy czołgami ciężkimi M6 i T29 i miał lepszy pancerz, siłę ognia i zwrotność. W prawdziwym życiu miał masę około 65 ton i był napędzany silnikiem benzynowym Continental AV-1790-5B V12. Miał sześcioosobową załogę, maksymalną prędkość 22 mil na godzinę i zasięg około 100 mil. Jego głównym uzbrojeniem było 76mm działo, a także posiadał gruby pancerz zarówno na kadłubie jak i wieżyczce. W grze M6A2E1 jest groźnym czołgiem ciężkim z doskonałym pancerzem przednim i potężnym działem 76mm. Jednak jego mobilność i możliwość poruszania się z wieżyczką są ograniczone, co czyni go podatnym na ataki z flanki.