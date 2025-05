League of Legends - Zed poradnik

W tym artykule przedstawię wam poradnik do Zeda jednego z najbardziej popularnych midlanerów w League of Legneds

Gdzie grać zedem?



Jak już wspomniałem Zed to jeden z najpopularniejszych midlanerów i tam jest on najlepszy, lecz po aktualizacjach można również grać nim na dżungli gdzie radzi sobie troszeczkę gorzej, ale nadal dobrze. Ze względu, że jest to midlaner radził bym grać nim właśnie tam, lecz dla zabawy można od czasu do czasu zagrać nim właśnie w dżungli. W tym artykule przedstawię wam jedynie jak grać na midzie, ponieważ przyznam, że jedynie tam mam doświadczenie z Zedem. Nigdy nie miałem okazji zagrać nim na dżungli ze względu, że nigdy mnie nie ciekawił na tamtej linii, a głównie mainuje mida i topa.



Jaki build robić do Zeda?



Zed ma strasznie dużo zestawów przedmiotów ze względu na jego popularność, ale ja przedstawię wam dla mnie i według statystyk najlepszy build do Zeda. Jako pierwszy item kupujemy "Zaćmienie"







Drugi przedmiot jaki chcemy kupić to jest to "Krwiożercza Hydra" która po aktualizacji 12.22 jest bardzo silna







Trzecim itemem jest "Uraza Seryldy" lub "Czarny Tasak" bardzo dobre przedmioty, lecz jeśli w przeciwnej drużynie jest więcej tanków lepiej kupić "Czarny tasak", ale to zostawiam wam, ponieważ można kupić to i to, zależy jedynie od waszego stylu gry.



"Uraza Seryldy"







"Czarny tasak"







Reszta przedmiotów to zależne od ciebie co kupisz, ponieważ każda gra jest inna i nie można tego przewidzieć, lecz standardowymi itemami są



"Obuwie" dlaczego tylko obuwie? Do Zeda można kupić tak naprawdę wszystkie buty oprócz tych: "Obuwie maga", "Buty mobilności" i "Nagolenniki berserka", zależy to jedynie od bohaterów z przeciwnej drużyny i ciebie co kupisz. Jeśli nie wiecie jak kupować buty to podpowiem, że "Loniańskie buty jasności umysłu" kupujemy wtedy gdy przeciwna drużyna składa się z większości tanków. "Obuwie Merkurego" wtedy gdy przeciwna drużyna ma dużo umiejętności nakładających różne efekty np. ogłuszenie, spowolnienie, podrzucenie itp. "Pancerniaki" kupujemy wtedy gdy przeciwna drużyna składa się z wielu bohaterów polegających na obrażeniach od ataku. Ostatnie i najmniej używane buty do Zeda, lecz jeśli chcemy być bardziej mobilni na mapie możemy kupić "Buty szybkości". (Buty kupujemy jako drugi item)



Następnie kupujemy "Widmowe ostrze Youmuu" lub "Edge of night"



"Widmowe ostrze Youmuu"







"Edge of night"







Ostatnim przedmiotem będzie "Anioł Stróż"







Jakie runy wybrać do Zeda?



Pokażę wam dwa zestawy run, pierwszy będzie popularniejszy, lecz drugi lepszy dla mnie i z którym rozegrałem więcej gier



1.





2.





Jak grać Zedem?



Po długim przedstawianiu przedmiotów i run do Zeda w końcu możemy przejść do rozgrywki Zedem. Umiejętność z którą zaczynamy to "Q" i ją maksujemy jako pierwszą, nastęnie ulepszamy "W", ale to "E" maksujemy jako drugie. Zed jest dość silną postacią na 1 poziomach, więc możemy pokusić się o zrobienie pierwszej krwi, ale radził bym zaczynać na 2 lub 3 lvl, a wcześniej tylko słabiać przeciwnika z "Q". Zed jest strasznie mobilną postacią, więc najlepiej nim roamować, czyli schodzić ze swojej alei i pomagać sojusznikom z Topa, Bota, bądź dżungli. Jednak musimy odczekać na odpowiedni moment, a jest nim np. wyczyszczenie całej fali potworów lub gdy przeciwnika nie ma w pobliżu ciebie. Staramy się jak najwięcej zabijać osób 1v1, ponieważ Zed w późniejszej fazie gry jest znacznie słabszy niż w początkowej trzeba naprawdę dobrze grać lub mieć szczęście by wygrać Zedem w lategame. Dlatego staramy się wygrać jak najszybciej lub pomagać jak najwięcej swojej drużynie. W późnej fazie gry powinniśmy znaleźć odpowiedni moment do oneshotu przeciwnego strzelca.

Z mojej strony to tyle Dzięki!



