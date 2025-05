League of Legends - Zac poradnik

W tym artykule przedstawię wam poradnik do jednego z bohaterów League of Legends Zac.

Zac to postać stworzona do gry w dżungli, nigdzie indziej nie radzi sobie dobrze jak właśnie w dżungli.Zac jest głównie tankiem, ale dla zabawy można zagrać nim full AP, lecz dla mnie Zac jako tank jest dużo lepszy dlatego w tym artykule pokaże wam właśnie jako tanka.Pierwszy i najważniejszy przedmiot to, dzięki któremu będziemy mogli bardzo długo walczyć i brać na siebie większość obrażeń by cała twoja drużyna nie przegrywała w kilka sekund walk drużynowych.Jako drugi item zazwyczaj kupimy, lecz jeśli mamy większość tanków w drużynie, lepiej kupić następny przedmiot z przedstawionych, a dopiero później wrócić doA następnym przedmiotem jestdzięki, któremu zdobędziemy trochę więcej obrażeń magicznychTo były trzy najważniejsze przedmioty reszta zależy jedynie od twojego stylu gry lub też sytuacji w meczu, ale standardowymi przedmiotami sąlub, gdy przeciwna drużyna nie ma żadnych bohaterów zadających obrażenia magiczne lub gdy jest ich mało, bądź zadają mało obrażeń.Następnie już z przedmiotów, a nie butów kupujemyw razie wielu magów w przeciwnej drużynie lubw przypadku większości bohaterów polegających jedynie na obrażeniach od ataku.Ostatnim przedmiotem jaki kupimy to tak naprawdę każda inna ZBROJA w zależności od przeciwników, nie chce mi się rozpisywać za dużo dlatego tylko dam obrazy i nazwy przykładowych zbrójTo tyle z możliwych przedmiotów do Zaca na koniecSą to najlepszy runy do Zaca możńa jedynie zmienićnaw razie potrzeby wtedy to będzie wyglądało takPo długim przedstawianiu podstawowych przedmiotów i run do Zaca można przejść do samej rozgrywki tym bohaterem. Tak naprawdę nie będę miał wiele do powiedzenia ze względu ułatwienia dżungli ze strony Riotu, ale napisze podstawy. Zaczynamy rozgrywkę z umiejętnością, a następnie ulepszamy, lecz pierwsze co maksujemy toby mieć lepsze ganki i mobilność. Następną mocą którą maksujemy to. Ze względu na aktualną dżungle staramy się jak najlepiej i najwięcej ją czyścić i w razie potrzeby pomóc sojusznikom gankując. Zac ma bardzo dobre ganki ze względu jegomożemy skoczyć na przeciwnika, a następnie po trafieniu umiejętnościązaatakować przeciwny cel by przyciągnąć i ogłuszyć wroga. Po takiej akcji praktycznie zawsze zdobywamy zabójstwo przez sojusznika lub siebie.. Z mojej strony to tyle dzięki!Extro_150