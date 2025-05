League of Legends - Viego poradnik

W tym artykule przedstawię wam poradnik do bardzo znanej i dosyć nowej postaci Viego

Na jakiej roli grać Viego?

"Paszcza malmortiusa"









"Miernik Steraka"







"Anioł stróż"







Jest to zestaw przedmiotów najlepszy dla mnie, ale można również zamiast "Pogromcy krakenów" kupić "Boski łamacz"







A zamiast "Miernika steraka" kupić "Kolektor"







To zależy jedynie od twojego stylu gry oraz sytuacji meczu.



Jakie runy wybrać?



Z runami nie ma co kombinować, mówię naprawdę, ponieważ zestaw run to całkiem co innego niż przedmioty można robić tak zwane

"troll buildy" które będą działać, ale z runami jest całkiem odwrotnie. Tak naprawdę u Viego działa tylko jeden zestaw run, a

jest nim







Jest to zestaw przedmiotów najlepszy dla mnie, ale można również zamiastkupićA zamiastkupićTo zależy jedynie od twojego stylu gry oraz sytuacji meczu.Z runami nie ma co kombinować, mówię naprawdę, ponieważ zestaw run to całkiem co innego niż przedmioty można robić tak zwane"troll buildy" które będą działać, ale z runami jest całkiem odwrotnie. Tak naprawdę u Viego działa tylko jeden zestaw run, ajest nim

Zaczynając Viego to popularny bohater w dżungli i tam radzi sobie najlepiej, dlatego nie warto grać nim na innych rolach chyba, że dla zabawy. Lecz jeśli chcemy wykorzystać jego pełny potencjał to wybieramy go właśnie grając w dżungli.Tak zwany zniszczony młody książę to dość specyficzna postać ze względu na jego zestaw umiejętności szczególnie jego umiejętność pasywna, dzięki której może zamieniać się na krótką chwilę w bohatera przeciwnika, którego zabił. Przez tą umiejętność można bardzo eksperymentować jego zestawem przedmiotów, ale przechodząc do konkretnego i najlepszego buildu według mnie i statystyk to jest nim, zazwyczaj przedmiot kupowany jako pierwszy i najlepszy, lecz jeżeli przeciwna drużyna nie składa się z wielu tanków lub nie mamy przewagi nad przeciwnikiem z dżungli można kupić jako pierwszy przedmiot drugi z przedstawionych.A tym przedmiotem jest, bardzo dobry przedmiot do oneshotowania przeciwników co moim zdaniem Viego powinien robić, ze względu na niezbyt dużą ilość życia.Kolejnym przedmiotem jest, dzięki któremu zdobędziemy Ignorowany Ból: Otrzymywane przez ciebie obrażenia są rozłożone w czasie, przez co nie będziemy oneshotowani.To, są 3 najważniejsze przedmioty, które składamy w każdym meczu, a reszta to przedmioty które składamy zależnie od sytuacji meczu, ale standardowymi itemami są

Co prawda można zmienić "Zdobywcę" na "Zabójcze tempo", "Zwinne nogi", czy "Do ataku", ale ja preferuje "Zdobywcę" i z tą runą radziłbym grać.



Jak grać Viego?



Już po znajomości buildu i run, wreszcie możemy przejść do samej rozgrywki Viego. Zawsze zaczynamy rozgrywkę z "Q", a następnie ulepszamy "E" i na koniec "W". Pierwszą umiejętność którą chcemy maxować jest "Q", a dugą "E", ponieważ daje nam częstsze znikanie oraz większą prędkość ataku. Zniszczony książę ze względu na wspomniany specyficzny zestaw umiejętności może zacząć agresywną grę, czyli po wyczyszczeniu całej swojej dżungli lub tylko połowy możemy już szykować się na zrobienie ganka sojusznikowi. Zabijamy wszystkie smoki i heroldy aby zdobyć przewagę na dżunglą oraz całą drużyną. Staramy się jak najwięcej walczyć, aby zdobyć wspomnianą przewagę, ponieważ Viego bardzo dobrze sobie radzi i jest nie do zatrzymania, gdy choć trochę zdobędzie więcej złota niż przeciwnik. Taki bonusowy tip z mojej strony, po aktualizacji dżungla jest łatwiejsza, lecz nie warto zabierać potworów z dżungli przeciwnika chyba że mamy do tego idealną okazję i wiele czasu. Nie warto, ponieważ aktualnie zadajemy mniej obrażeń potworom przeciwnika, zamiast tego lepiej czyścić swoją dżunglę, aby jak najszybciej zdobyć maksymalne ulepszenie swojego zwierzaka (każde z dwóch ulepszeń daje nam naprawdę dobre bonusy), a jak wyczyścimy lepiej pomóc swojej drużynie gankując, a nie ryzykować w dżungli przeciwnika. Z mojej strony to tyle mam nadzieję, że pomogłem.



Extro_150