League of Legends - usunięte przedmioty cz. 1.

tak jak w innych grach MOBA, wprowadzane są aktualizacje, które mają na celu usprawnienie rozgrywki. W wyniku zawartych w aktualizacjach zmian zostają zmienione lub całkowicie usunięte poszczególne itemy z gry? Jak daleko sięgacie pamięcią jeżeli chodzi o usunięte przedmioty? Zapraszam do przeczytania artykułu.przedmiot, który działał podobnie co wszystkim nam znanyBazowo oferował 180 punktów zdrowia oraz dawał możliwość gromadzenia ładunków. Każdy z nich dawał punkty zdrowia, a po zdobyciu ich maksymalnej ilości (20), zapewniał 15% mniej obrażeń ze wszystkich źródeł (również wieży na spawnie).przedmiot ukochany przez postacie takie jak Jayce czy Riven. Zapewniał on obrażenia od ataku, przebicie pancerza i skrócenie czasu odnowienia umiejętności przy dość niskiej cenie.przedmiot dosłownie uwielbiany przez Gangplanka. Zapewniał on 10% szansy na trafienie krytyczne, generował złoto w czasie oraz dawał dwie sztuki złota za każde zabicie (również stwora). Dodatkowo przedmiot ten można było kupić wielokrotnie, a jego efekt się kumulował.przedmiot najczęściej budowany przez rolę wsparcia. Oferował on 10 pancerza oraz aurę, która zwiększała regenerację zdrowia wszystkich sojuszników w zasięgu.kto grał w League of Legends kiedy ten przedmiot istniał na pewno go pamięta. Był on budowany głównie na tanków i przysparzał magom bardzo dużo problemów, ponieważ oferował dużo odporności na magię, prędkość ruchu oraz znacząco zwiększał regenerację zdrowia.kolejny przedmiot, który działał podobnie jakPasywnie regenerował on złoto w czasie, a dodatkowo zapewniał 200 punktów zdrowia.bardzo tani przedmiot, który dawał aurę wszystkim sojusznikom dodatkową regenerację many. Legenda głosi, że Soraka dostała reworka, ponieważ utrata tego przedmiotu wpłynęła negatywnie na graczy i po dłuższym czasie Riot Games musiało coś z tym zrobić.nie daje on nieśmiertelności tak jak w popularnej książce fantastycznej, ale za to generował złoto w czasie i zwiększał regenerację zdrowia i many. Ukochany przedmiot każdego supporta w odległych czasach.starodawna Zhonya, która zapewniała bardzo dużą ilość mocy magicznej i miała obecną unikalną pasywę Rabadona, czyli zwiększała procentowo posiadaną moc umiejętności.przedmiot, który oferował obrażenia od ataku, prędkość ataku, prędkość ruchu oraz skrócenie czasu odnowienia umiejętności. Dodatkowo czas trwania efektów kontroli tłumu był redukowany o 35%. Bardzo silny przedmiot, a w mojej stałej ekipie do gry popularne było powiedzenieA o to jeden z legendarnych przedmiotów, który prawdopodobnie po wsze czasy będzie wspominany przez graczy League of Legends.bardzo silny przedmiot, który był dosłownie uwielbiany na magów, a zwłaszcza takich, którzy zadają wysokie obrażenia w bardzo krótkim czasie. Nie tylko znacząco zwiększał moc umiejętności i skracał czas odnowienia umiejętności, ale również można go było użyć na przeciwniku, który otrzymywał obrażenia w wysokości 15% maksymalnego zdrowia. Jakby tego było mało nakładał on również efekt, który zwiększał otrzymywane obrażenia trafionego celu o 20% przez kilka sekund. (Coś jak obecny Urok Ahri). Veigar nadal potajemnie płacze po stracie tego przedmiotu.Czy pamiętacie wszystkie te przedmioty? Może tęsknicie, za którymś z nich?