League of Legends - recenzja

Poniżej przedstawię recenzję gry League of Legends, w którą gram już od kilku lat. Zachęcam do przeczytania, chociaż i tak wiem, że aby wyrobić sobie temat na jakąś grę to trzeba w nią samemu zagrać, dlatego grajcie i cieszcie się ze mną, że taka produkcja powstała!

League of Legends to gra komputerowa multiplayer online battle arena. Twórcami gry są Steve Feak, Tom Cadwell, Rob Garrett i Christina Norman, a producentem amerykańskie studio Riot Games. Została wydana 27 października 2009 roku.

Gra powstała na podstawie modyfikacji Defense of the Ancients do Warcraft III: The Frozen Throne. Guinsoo stworzył DotA Allstars poprzez dodanie własnych pomysłów, recepty, wielu przedmiotów, zwiększenie liczby bohaterów i zmiany w stylu gry.

Do dyspozycji mamy ponad sto bohaterów, które możemy kupić na stałe, albo co tydzień korzystać z darmowych rotacji. Grać można na różne sposoby, prawda jest taka, że ile graczy tyle stylów gry. Każdy znajdzie tutaj co dla siebie i nie ma na co narzekać.

W trakcie rozgrywki mamy do dyspozycji kilka trybów gry. Jeden z nich to PVP (gracze vs gracze), drugi SI (gracze vs boty) oraz narzędzie treningowe do ćwiczenia postaci, stylu gry lub przedmiotów oraz umiejętności. Możemy grać na jednej z wybranej przez siebie pozycji: wsparcie, adc, jungle, topl lub mid. Każda z nich jest potrzebna. Warto umieć język angielski, ponieważ dużo graczy pochodzi z innych krajów.

W grze możemy się spotkać z mistrzostwami, za pierwszy sezon były zorganizowane w czerwcu 2011. Wtedy zwyciężyłą europejska drużyna Fnatic, wygrywając 50 tys. USD. Mistrzostwa odbywają się co nowy sezon, który trwa 11 miesięcy, później jest przedsezon.

Jednym z projektantów jest Steve Feak, sam zaprojektował ponad 15 postaci i zapoczątkował tworzenie mapy do DotA Allstars. Grafika w grze jest powalająca, nie spotkałem jeszcze gry, której szata graficzna mogłaby się równać z tą. Widać, że poświęcają na nią dużo czasu. Kolory są też dostosowywane do osób z daltonizmem, aby ona także widziały wszystko tak jak należy, żeby coś nie wtapiało się w mapę. W produkcji niczego nie brakuje, a jednak Riot ciągle zaskakuje graczy nowymi zmianami.

Muzyka w grze jest także znakomita jak wspomniana wcześniej grafika. Kompozytorem w League of Legends jest Christian Linke, jego utwory są super, innym słowem nie da się tego opisać. Muzyka nadaje grze klimat i pozwala się wczuć. Jest naprawdę przyjemna i niekiedy wciągająca. Kilka przykładowych piosenek to np.: ,,Imagine Dragons: Warriors lub Legends Never Die. Oba przykłady są moim zdaniem bardzo dobre i twórcy wykonali tutaj ogromną pracę, za co powinni być naprawdę dumni, bo wyszło niesamowicie.









Osobiście polecam grę każdemu. Gram już kilka lat z drobnymi przerwami i jestem mile zaskakiwany przez Riot. Nowi bohaterowie przybywają, więc gra nie może się znudzić. Producent zrobi wszystko by tak się nie stało. Nie widzę żadnych wad w tej produkcji, chociaż wiem, że nie wszystkim się ona podoba.