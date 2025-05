The Walking Dead: No Man's Land – Recenzja (2018)

Grę “The Walking Dead: No Man's Land” można podzielić na dwie strefy : ekonomiczną i strategiczną. Zawiera też dużo powiązań z serialem, co z pewnością spodoba się fanom serialu The Walking Dead.

Tematyka ekonomiczna: Gospodarka w „Man's Land” nie jest głównym tematem gry, ogranicza się do rozbudowywania swojego „obozu” ,który powiększamy budując podstawowe obiekty o przeznaczeniu takim jak: gromadzenie żywności, punktów doświadczenia, budowle pełniące funkcje obronne oraz warsztat i poligon, gdzie ulepszamy swoich bohaterów.





Tematyka Strategiczna: Rozgrywka toczy się w stylu turowym. Wykorzystujemy swoich bohaterów do wykonywania różnych misji w wielu trybach takich jak:

- Tryb fabularny – Jest podzielony na poszczególne rozdziały i osobne misje, każda z osobnym celem i scenerią.

- Szybkie wypady – Szybka misja, wykonuje się ją w celu zdobycia potrzebnych nam zapasów, punktów doświadczenia czy ekwipunku.

-Tryb multiplayer – Atakujemy „obozy” innych graczy, modyfikujemy własną linie obrony i umiejscowienie bohaterów broniących obozu, wspinamy się po szczeblach rankingu oraz odbieramy nagrody pod koniec każdego tygodnia.

-Chellenge związane z Gildią – Razem z innymi graczami wykonujemy określone misje dążąc z innymi współgraczami do celu jakim są nagrody za wspólne starania.

-The Distance – W tym trybie zdobywamy odznaki dla naszych bohaterów.



-Wykonywanie misji opartych na scenariuszu z odcinków TWD – Dzięki tym misjom zdobywamy „Karty” potrzebne do odblokowania serialowych bohaterów.





Bohaterowie: Wybierając bohaterów mamy do wyboru kilka klas : Strzelec, Łowca, Bokser, Szturmowiec oraz Zwiadowca. Każda klasa posiada swój styl gry, charakteryzuje się indywidualnymi umiejętnościami oraz ma swoją osobistą superumiejętność do wykorzystania w czasie gry po zabiciu odpowiednej ilości trupów np. u Strzelca są to dwa ruchy na turę. Każdego bohatera traktujemy bardzo osobiście : dobieramy mu broń, ubrania, odznaki, jeśli mamy takie życzenie nazywamy go jak chcemy itp. Zarówno jak bohaterowie broń jest bardzo różnorodna, każda posiada własne specyfikacje, zastosowania i oryginalność (podział na zwykłą, legendarną itd.).





Warto też dodać, że osiąganie postępów w grze jest czasochłonne. Na ulepszanie budynków, bohaterów, broni albo naładowanie się paliwa potrzebnego do rozpoczynania misji trzeba chwilę poczekać a to nie spodoba się wszystkim graczom. Oczywiście wszystko można przyśpieszyć płacąc odpowiednią sumę pieniędzy.

Myślę, że “The Walking Dead: No Man's Land” trafi do wielu graczy mimo niektórych dużych wad, na pewno spodoba się fanom serialu, którzy nie zechcą rozstawać się z bohaterami „The Walking Dead” na długo.