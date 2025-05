League of Legends - krótkie praktyczne porady.

W każdej grze istnieją wskazówki, które znacznie usprawniają rozgrywkę. Nie inaczej jest wgdzie część graczy nawet nie ma o nich pojęcia. Zapraszam do artykułu.każdy gracz ustawia czułość myszy według własnych potrzeb, ale co jeśli istnieje opcja, która utrudnia nam sterowanie nią?opcja, która zdecydowanie powinna być wyłączona, zwłaszcza w takiej grze jak League of Legends. W wielkim skrócie sprawia ona, że przesuwając myszkę z jednej części ekranu na drugi, kursor myszki nabiera prędkości. Jest to dość zauważalne i kłopotliwe, zwłaszcza dla graczy, których ulubioną pozycją jest Marksman.niestety funkcja, która domyślnie jest wyłączona dla każdego gracza w grze i wiele osób często jej nie włącza.generalnie opcja, która przy każdej wiadomości, która wyświetla się na czasie, pokazuje również czas jej wysłania. Dość lekceważona funkcja, która jest niezwykle użyteczna. Co prawda, w League of Legends już od jakiegoś czasu wprowadzano odliczanie czasu to smoka, barona itp, ale nadal znacznik czasu pomaga, gdy:a) po użyciu przez przeciwnika czaru przywoływacza np. Błysku, zaznaczymy to na czacie. Pozwoli to każdemu naszemu sojusznikowi obliczyć kiedy wróg znów będzie mógł z niego skorzystać.b) pingi sygnalizujące, że przeciwnika nie ma na linii również pokazują czas, w którym zostały one użyte. Dzięki temu możemy zobaczyć jak długo przeciwnika nie ma na danej linii.jak często widzicie lub sami mieliście taką sytuacje, gdy zamiast uderzyć przeciwnika, uderzacie miniona, wieżę, smoka czy chociaż ghule Yoricka?to funkcja, która według moich obserwacji jest używana może przez zaledwie kilka procent graczy. Po przypisaniu dowolnego klawisza (w moim przypadku jest to tylda), trzymając ten przycisk wciśnięty, nasza postać może atakować jedynie wrogich bohaterów. Jest to bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza podczas próby pokonania przeciwnika pod jego wieżą, gdzie krąży on wokoło niej.osobiście mam nadzieje, że każdy gracz, który osiągnął 30 poziom ma tą funkcję włączoną. Oczywiście, czasem w trakcie gry, na dość specyficznych postaciach, można ustawić superumiejętność na zwykłe rzucanie, ponieważ jest to dużo łatwiejsze. np. superumiejętność Rumble. Szybkie rzucanie umiejętności pozwala na rzucenie jest od razu po wciśnięciu odpowiedniego klawisza bez konieczności ponownego kliknięcia w celu wskazania toru uderzenia. Wymaga to wiedzy na temat zasięgu umiejętności granej przez nas postacią, ale im szybciej gracz się tego nauczy tym lepiej dla niego.bardzo przydatna, wbudowana już funkcja w grze, z której gracze często nie korzystają, co skutkuje postawieniem totemu poza krzakiem. Podczas stawiania totemu za pomocą myszki, jeżeli kursor jest podświetlony, oznacza to, że zostanie on umieszczony w krzaku.A czy Wy znaliście wszystkie te porady?