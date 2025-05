League of Legends - Full AP Varus poradnik

W tym artykule przedstawię wam poradnik do Varusa, lecz nie do zwykłego czyli full AD, ponieważ taki poradnik już jest, a do Varusa full AP, bo wiem że wiele osób jest zainteresowana jak oneshotować przeciwników AP Varusem.

Full AP Varus jest najczęściej grany na midzie i tam preferuje nim grać.Jest wiele zestawów przedmiotów ze względu na stałe eksperymentowanie full AP Varusem, ale ja przedstawię wam najpopularniejszy i najsilniejszy według mnie build.Jako pierwszy przedmiot kupujemy, dzięki któremy szybciej będziemy stackować własnei który da nam trochę obrażeń magicznychJako drugi item możemy kupić tak naprawdę dwa, a nawet trzy różne przedmioty, lecz który kupicie to już wasz wybór. Przedmioty przedstawię od najlepszego do najgorszego według mnie1.2.3.Jako trzeci z najważniejszych przedmiotów kupimy, możemy grać bez niej, lecz dla mnie powinno się kupować ten przedmiotTo były trzy najważniejsze przedmioty, teraz czas na itemy, które tak naprawdę zależą od was i sytuacji w meczu jaki kupicie. Standardowymi przedmiotami są(buty kupowane, są jako drugie)Ostatnie dwa przedmioty jakie kupimy to, by mieć bardzo dużo AP, oraz jako ostatni item kupujemy("Morellonomicom" można zastąpić innymi przedmiotami kóre dają na obrażenia magiczne, a ten przedmiot kupuje się zawsze jeśli przeciwna drużyna ma dużo wszechwapiryzmu, czyli bohaterów taki jak: Yasuo, Yone, Vladimir, czy Kayn itp.)Istnieją dwa zestawy run do takiego Varusa, lecz z doświadczeń pierwszy z przedstawionych moim zdaniem jest trochę lepszy, ale to zależy od ciebie który wybierzesz1.2.Po przedstawaieniu już wszystkich najważniejszych rzeczy do full AP Varusa, przyszedł czas na wskazówek do samej rozgrywki. Najważniejsze jest chyba to jak oneshotować przeciwników, jest to bardzo proste, lecz na razie podam jak zacząć grę. Umiejętność z którą zaczynamy mecz tolubnastępnie ulepszamy, ale pierwsze co chcemy maksować toi dopiero po tym. We wczesnej fazie gry staramy się nie walczyć, ponieważ full AP Varus dużo silniejszy jest w późnej fazie gry, przez co jedynie co robimy to farmimy i pomagamy sojusznikom. Po zakupie trzech przedmiotów (najlepiej też z "Zabójczym Kapeluszem Rabadona") możemy zacząć oneshotować wrogów, a robimy to w ten sposób, że stackujemy naszedo trzech a następnie z użyciem umiejętnościładujemyi trafiamy w przeciwnika. Po zrobieniu wszystkiego ze wskazówek powinniśmy zadawać obrażenia nie mniejsze niż. Z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że pomogłem dzięki!Extro_150