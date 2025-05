Kai'sa - Poradnik League of Legends inny niż wszystkie

Jak najlepiej wykorzystać zalety, jakie oferuje nam Kai'sa? Pomińmy dokładne parametry wszystkich umiejętności i przejdźmy od razu do konkretnych porad odnośnie używania ich!



Q - Icatchiański deszcz, czyli pociski zadające obrażenia najbliższym wrogim jednostkom, również stworom (minionom), o czym należy pamiętać walcząc wśród nich. Umiejętność ta ma krótki czas odnowienia, śmiało użyj jej do rozpoczęcia walki, gdy nadarzy się okazja, oraz do zakończenia jej - Zasięg rzucania Q jest większy niż zasięg ataku podstawowego Kai'sy, a pociski po użyciu dolatują do przeciwnika nawet gdy ten już wyjdzie z zasięgu umiejętności. Wystarczająca ilość AD umożliwia ewoluowanie umiejętności.



W - Szperacz pustki. Idealna umiejętność zarówno do poke'owania na linii jak i wykończania stworów oraz przeciwników, którzy zazwyczaj kompletnie nie spodziewają się tak dużych obrażeń i nawet nie próbują uniknąć tej umiejętności nieświadomi, że ich zabije. Im więcej nałożymy ładunków z umiejętności pasywnej na przeciwnika, a następnie użyjemy W, tym więcej obrażeń umiejętność zada. Uderz przeciwnika 4 razy, by nazbierać na nim kompletną ilość ładunku, a następnie wyceluj w niego z W, by zadać maksymalną ilość obrażeń. Pamiętaj, że umiejętności ograniczające ruch, rzucone na wroga przez Twojego sojusznika, również nakładają ładunek. Umiejętność ta nadaje się do kradzieży Smoka i Barona. Wystarczająca ilość AP pozwala ewoluować umiejętność.



Poniżej wideo przedstawiające rozchodzenie się pocisków z Q oraz obrażeń z W.







Po użyciu Błysku pod wieżę przeciwnika doskonale widzimy jak działa Q, które uderza nie tylko Jinx, ale głównie stwory. Natomiast na drugiej akcji, Tristana śmiało kontynuowała walkę i zupełnie nie spodziewała się dużych obrażeń zadanych przez W + 4 ładunki plazmy.



E - Superdoładowanie. Umiejętność do gonienia przeciwnika oraz ucieczki zwłaszcza, gdy ewoluujemy ją po osiągnięciu wymaganej prędkości ataku, co dodaje efekt niewidzialności. Odpowiednio użyta w inną stronę niż się poruszamy, zmyli przeciwnika.



R - Instynkt zabójcy. Warto używać na tyle szybko, by przeciwnik nie przygotował się na to i nie zorientował się, że masz swoją super umiejętność gotową to użycia, jednak wymaga to dobrej oceny sytuacji i wiedzy o posiadaniu przez wroga Leczenia, Błysku lub innych znaczących umiejętności. R można użyć zarówno by doskoczyć i zabić wroga, ale też do ucieczki. Patrz za siebie, czy Twój support nie walczy gdzieś z tyłu z innym wrogiem. Jeśli nałoży na niego ładunek plazmy bądź Ty zrobisz to z W, będziesz mógł użyć R, żeby wycofać się w korzystniejsze miejsce blisko swojego wsparcia lub gankującego junglera.







Zacznijmy kupowanie przedmiotów grając Kai'są. Jest to postać, którą można grać na dwa sposoby: hybryda AD/AP zalewająca kilku przeciwników naraz obrażeniami oraz doskonały AD zabójca pojedynczych jednostek. Obie opcje różnią się od siebie kupowaniem przedmiotów, wyborem run oraz sposobem gry.



1. Hybryda AD/AP



Build:

Pierścień Dorana + 2 Mikstury leczenia (Dzięki nim mamy przewagę w punktach zdrowia już w pierwszych minutach, przeciwnik będzie mieć tylko jedną miksturę) ---> K.W. Miecz/Buty Berserkerki (gdy gramy przeciw agresywnemu supportowi posiadającemu silne umiejętności celowane warto najpierw zaopatrzyć się w buty, by łatwiej ich unikać) ---> Klinga Burzy ---> Guinsoo (Kai'sa z umiejętności pasywnej nakłada ładunki - im szybciej je aktywujemy, tym lepiej) ---> Huragan (nakłada ładunki z umiejętności pasywnej na wszystkie zaatakowane cele)

To podstawowe przedmioty, które musimy mieć. Następnie kupujemy w zależności od potrzeby: Ząb Nashora, Zhonya, GA, Taniec śmierci / botrk (gdy przeciwny np. Master Yi lub Irelia nie dają nam spokoju) / Rtęciowy Bułat (przeciw silnym stunom, które mogą przeważyć o wyniku walki, np. Thresh, Morgana, Lux czy taunt Rammusa). W przypadku gry, w której jesteśmy głównym celem przeciwników warto kupić Klepsydrę Zhonyę oraz GA. Razem z naszym ultem czynią nas naprawdę trudnymi do zabicia nawet bez posiadania kradzieży życia.



Runy.



Runy w tym wypadku nie są żadnym zaskoczeniem, właśnie taki zestaw stosujemy na większość ADC.



2. AD



W tym wypadku skupiamy się na obrażeniach zadawanych konkretnej jednostce. Zarówno nasze przedmioty, jak i runy, będą wyglądać inaczej.



Jak widać tym razem nasze przedmioty są bardziej nastawione na atak i wykluczają możliwość kupienia czegoś defensywnego. Ten build jest tańszy i zapewnia większą prędkość poruszania się.



Itemy na start to tym razem Miecz Dorana + 1 Mikstura Życia. Następnie, podobnie jak w hybrydzie, kupujemy Buty Berserkerki i K.W. Miecz, po czym budujemy Klingę Burzy oraz Guinsoo. Kolejno składamy Ognistą Armatę (Kai'sa ma jeden z najmniejszych zasięgów ataku wśród ADC, warto ją pod tym względem wzmocnić) ----> Ostrze Nieskończoności ----> Kosa Statikka.



Runy.



Tym razem używamy Press The Attack (Do Ataku), by razem z umiejętnością pasywną oraz Guinsoo szybciej wyeliminować wroga z pomocą obrażeń z runy oraz aktywowanego pasywa. Rekompensujemy leczenie z runy Zwinne Nogi runą Smak Krwi z drzewka Dominacji, co jest niezwykle efektowne w działaniu z umiejętnością pod Q.





Używanie któregoś z powyższych buildów zależy w pełni od preferencji gracza. Podane zostały dwa najciekawsze i najkorzystniejsze według mnie rozwiązania.







Poradnik, obrazki oraz film wykonałam w pełni samodzielnie i na podstawie własnych doświadczeń z grania tą postacią 200 gier rankingowych miesięcznie. Osobom zaczynającym zabawę z Kai'są z pewnością da światło na nowe możliwości i sposoby zagrania.



Jeśli podoba Wam się poradnik w takiej formie koniecznie dajcie znać w komentarzach!