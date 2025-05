Jak zrobić avatar w roblox bez robux(alternativ)

Hej,

tutaj pokaże wam jak łatwo, szybko i za darmo zrobić ładny avatar w roblox. Na początku powiem jest to tylko wersja dla dziewczyn!!!





A więc na samym początku powiem, że robux to animowana waluta w robloxie.



Roblox - to platforma internetowa i witryna sklepowa, w której użytkownicy grają w gry stworzone przez innych graczy.

Bez przedłużania Zaczynajmy !!

By było nam łatwiej na samym początku zdejmij z swojego avatara wszystkie rzeczy klikając po prostu na daną rzecz. Po tym ruchu, twój avatar powinien wyglądać

mniej więcej

teraz wybierzemy kolor skóry twojej postaci. Klikając na Body , a następnie Skin Tone . Jest tam parę podstawowych kolorów, jeśli byście jednak chcieli inny kolor, klikacie w prawym dolnym rogu na Advanced . Znajduje się tam więcej kolorów.

Teraz musimy wybrać figurę twojego avatara. Klikacie na Recent , a następnie All . Ja zawsze stosuję tą figurę, bo według mnie najlepiej wygląda, oczywiście możecie eksperymentować klikając inne, ale ja polecam na kliknięcie Woman . Jeśli nie wyświetla wam się to może po prostu przesuńcie kursorem na dół, a tam na pewno powinna się znaleźć.

Jeśli postępujecie zgodnie z instrukcjom, wasza postać powinna wyglądać o tak, tylko z kolorem :

Pierwsze co najlepiej zrobić, to wejść w zakładkę Avatar Shop znajdującą się u góry ekranu. Powinna wam się wyświetlić strona z różnymi ubraniami itp. Następnie wpisujecie w Search ,,Linlin'' i naciskacie dziewczynę, która powinna wam się wyświetlić :

Kolejno klikacie duży zielony przycisk Get i powinien wam się wyświetlić komunikat czy na pewno chcecie zakupić, więc klikacie Get now.

Gdy już odbierzecie Linlin musicie powrócić do Avataru klikając na trzy kreseczki u góry ekranu, a następnie Avatar .

Teraz naciskacie tylko na jasne włosy i gotowe, macie ładne włosy :

Tutaj ponownie musimy przejść do sklepu, tak samo jak w poprzednim punkcie, chyba, że ktoś chce podstawową buzie :

Ale jak ktoś nie chce, to wystarczy ponownie wejść do sklepu, wpisać w Search ,,face,, a by buzie były tylko za darmo, zjechać kursorem na dół ekranu i po lewej stronie powinien być mały napis free . Wystarczy go nacisnąć i gotowe, mamy buzie tylko za darmo.

Wybieramy sobie jakąś, ja wybiorę taką jaka mi najbardziej pasuje czyli tą :

Klikamy na nią potem Get potem Get Now , a następnie wracamy do avatara, tak jak poprzednio.

Szukamy tej buźki, a potem na nią klikamy :)

Kolejny raz wchodzimy w sklep, lecz tym razem po lewej stronie, na małych napisach szukamy napisu Clothing klikamy na niego i wybieramy Shirts . Ponownie na dole klikamy w Free i naciskamy na tą koszulkę :

bierzemy ją, a następnie ponownie wchodzimy w sklep i klikamy T-shirt . Wybieramy Free , i bierzemy koszulkę tą :

Wracamy do sklepu i wybieramy tym razem Pants , znowu Free i klikamy w te spodnie :

Wchodzimy w avatar i wybieramy wszystkie te rzeczy, które przed chwilą zabraliśmy.

tak :Myślę, że docenicie mój artykuł, bo mega się starałam i robiłam go około dwie godziny :)Myślę, że wszystko było zrozumiałe i interesujące.Dziękuję za przeczytanie :)