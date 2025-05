Jak zacząć grać w The Sims 4

Istnieje gra The Sims 4, wiele ludzi umie w nią grać, ale to nie każdy. Właśnie te osoby się nauczą dzięki mojemu artykułowi

Aby zagrać w The Sims 4 trzeba je kupić w sklepie bądź kupić i pobrać z Origin.Kiedy już nasza gra jest zainstalowana musimy stworzyć rodzinę. Należy kliknąć stwórz rodzinę w prawym dolnym rogu. Po kliknięciu mamy wybór stworzyć samemu naszego sima, czyli człowieka (w tej grze to simy) lub za pomocą historii.Tryb historii jest o tyle ciekawy że dostajemy pytania dotyczące zachowania naszego sima np. "ktoś zjadł twój ostatni kawałek pizzy co robisz?" i mamy do wyboru 3 opcje, wybór zależy od nas, kiedy odpowiemy już na wszystkie pytania widzimy cechy charakteru, aspiracje, zawód i fundusze naszego sima. Wtedy wystarczy go tylko ubrać.Można też stworzyć własnego sima, wtedy normalnie go ubieramy. Podpowiem, że dodatki sprawiają, że sim jest ładniejszy. Kiedy nasz sim jest ubrany można nadać mu cechy i aspiracje. Cechy to zachowanie sima, a aspiracje to cel życiowy (później da się go zmienić). Można jeszcze wybrać co lubi nas sim (zainteresowania, muzyka i kolory)Jeżeli tworzymy rodzinę z krwi i kości możemy bawić się genami. Wybieramy dwóch simów (sima i simkę) i wkładamy ich w takie kwadraty, wtedy możemy zrobić ich biologiczne dziecko. Wtedy już można ubrać i nadać charakter temu dziecku naszych simów.Sim lub simy gotowy/gotowe? Klikamy przycisk w prawym dolnym rogu i możemy zapisać naszą rodzinę w galerii i przejść dalej. (Załóżmy, że nie masz żadnych dodatków) Wybieramy 1 z 3 dostępnych aktualnie dla nas światów np. wierzbowa zatoczka. Wybieramy dom podświetlony na zielono (oznacza to, że możemy taki dom kupić) i wchodzimy w tryb budowania. Możemy usunąć aktualny dom poprzez funkcje "zniweluj działkę" znajdziesz te funkcje na górnym pasku. Budujemy pomieszczenia oraz stawiamy meble. (polecam włączyć poradnik na YouTube) Możemy pobrać również dom z galerii, wtedy patrzymy na szerokość działki np. 30x20 i typ, w naszym wypadku będzie to "mieszkalne".Dom już gotowy. Czas na rozgrywkę. Kluczem by rodzina przeżyła i czuła się dobrze jest dbanie o ich potrzeby wystarczy by jedli, spali, myli się, wypróżniali, rozmawiali z innymi i spędzali czas na rozrywce.Załóżmy, że nasza rodzina to 2 dorosłych simów, którzy są rodzicami i jedno dziecko, które chodzi do podstawówki. Rodzice podejmują karierę ( za pomocą telefonu, komputera lub pasku w prawym dolnym rogu) Dziecko w swoim "ekwipunku" ma prace domową do zrobienia. Rodzice mogą też malować obrazy, zajmować się ogrodnictwem i łowić ryby, za to są też pieniądze.Ale jeżeli ktoś nie umie grać w ten sposób to twórcy gry dali specjalne kody, żeby je włączyć wystarczy przytrzymać ctrl+shift+c i wpisujemy testingcheats true. Wtedy kiedy przytrzymamy shift i klikniemy na naszego sima za pomocą modyfikuj potrzeby można wszystko wymaksować. Można też wpisać money (liczba od 0 do 9999999) wtedy dostaniemy daną liczbę pieniędzy.To tyle co musicie wiedzieć aby zacząć grać w The Sims 4, polecam grać uczciwie. Możecie jeszcze zakupić różne dodatki, ale ostrzegam są drogie.