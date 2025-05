( 15 ratings)

Jak Fortnite został najpopularniejsza grą na ziemii?

Jak? Dlaczego? To są pytania, na które spróbuję dziś odpowiedzieć! Fortnite - jeśli o nim nie słyszałeś, to witam z powrotem w naszej cywilizacji. Jest to jedna z obecnie najbardziej popularnych gier na świecie - oraz najbardziej popularna w gatunku battle royale. Dla osób niedoinformowanych gry battle royale polegają na równoległej walce o przeżycie zazwyczaj 100 lub więcej graczy. Wygrywa tylko jedna osoba, a na niekorzyść graczy goni ich "bezpieczna strefa", która powoli ku nieuniknionemu zbliża graczy do siebie. Ale dlaczego Fortnite króluje na rynku, gdy gry takie jak PUBG podupadają? Trzeba to sprawdzić!







Fortnite jest grą free-to-play



Fortnite jest grą darmową, co znaczy, że jedynym wymogiem wejścia jest sprawny komputer, smartfon bądź konsola i połączenie internetowe. Jednak podczas gdy inne darmowe gry dają poprzez grindowanie dają nam fałszywe poczucie postępu, Fortnite pozwala nam na realne cieszenie się ze zdobyczy.



Nawet mimo tego, że w grze dostępne są płatne opcje (i oczywiście Epic Games zarabia na nich niemałe pieniądze), to zakup ich nie daje żadnemu graczowi przewagi nad innym. Są jedynie dodatkami kosmetycznymi. Można więc uznać, że Fortnite jest grą uczciwą pod względem rozgrywki.







Ta gra jest niezwykle żywa i barwna



Widzieliście ostatnio gry komputerowe? Są zbyt przesycone. Kiedy komputery i konsole zaczęły być coraz lepsze, twórcy gier postanowili, że ich gry będą jeszcze bardziej realistyczne, w każdym tego słowa znaczeniu. Czasami jest to dobra rzecz, ale potrafi być do bólu bezbarwna i monotonna. Jeśli chciałbym ultra-realizm, to wyszedłbym na dwór. Tam działam w płynnym 4k i 60 fps'ach na moim wieloletnim już urządzeniu.



Kontrast kolorystyczny w Fortnite jest bardzo widoczny, gra mieni się na wszystkie kolory tęczy. Grafika jest piękna i bardzo przystępna dla wszystkich nowych graczy. Mówi się, że "jest to gra dla każdego"







Posiada ogromną i towarzyską społeczność



Fortnite daje wystarczającą zabawę samemu, ale dalej jest to nieporównywalna radość do gry z innymi. Gra wspiera cross-play, więc gracze nie są ograniczeni tylko do jednej platformy. Co jest lepszego od niesamowitych, wspólnych akcji ze znajomymi po szkole? Gra jest też szalenie popularna wśród streamerów, którzy na swoich kanałach na twitch.tv gromadzą milionowe rzesze ludzi.







Nie polega jedynie na strzelaniu do siebie



Jedną z części genialnego planu sukcesu Fortnite jest dobrze znany w grze Battle Pass. Pozwala on zarabianie graczom wśród growej waluty za zrobienie poszczególnych zadań. Zarobione w ten sposób pieniądze można potem wymienić na rozmaite dodatki jak tańce czy skórki. Więc kiedy wchodzisz na mapę twoim pierwszym zadaniem wcale nie musi być upolowanie następnego gracza, a odwiedzenie poszczególnego miejsca lub zlootowanie odpowiedniego przedmiotu.



Nawet jeśli dojdzie do walki to jest ona przedstawiona w najbardziej kreskówkowy możliwy sposób.







Reasumując...



Fortnite mógł zostać ławtwo pokonanych przez takich gigantów jak PUBG, ale tam gdzie Breendan Greene popełniał błędy Epic Games korzystało. Nieciekawe dodatki w PUBG'u zostały w Fornite zastąpione nie spotykanymi wcześniej pomysłami.

Sukces gry Epic Games leży też w dynamice rozgrywki, podczas gdy w innych grach typu battle royale na wyłonienie zwycięzcy czekać możemy nawet ponad godzinę w Fortnite trudno znaleźć grę, która będzie przekraczała 30 minut.

To wszystko pokazuje jak wiele brakuje konkurencji Fortnite i dlaczego akurat ta gra posiada tak ogromną popularność!