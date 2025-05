Historia Assassin's Creeda

Assassin's Creed

Jest to pierwsza część serii. W Polsce dostępna na komputery była dopiero 18 kwietnia 2008 roku. Główną postacią gry jest Desmond Miles żyjący w XXI wieku. Jest on zwykłym barmanem w barze, aż któregoś dnia porywają go ludzie z Abstergo Industries, po czym umieszczają go w urządzeniu zwanym Animusem. Maszyna ta pozwala odczytywać pamięć genetyczną swoich przodków. Szybko okazuje się że Abstergo to tak naprawdę teraźniejszy zakon Templariuszy, którzy wykorzystują Desmonda i Animus by pokonać swoich odwiecznych wrogów, Assassinów. Główny bohater gry zostaje zmuszony do skorzystania z nowoczesnej maszyny co pozwala mu się wcielić w swojego przodka Altaira ibn La-Ahada, który żył w 1191 roku.To druga część z serii jest dostępny już od 4 marca 2010. Akcja gry dzieje się w latach 1476-1499 za czasów Leonarda da'Vinci, którego możemy też spotkąć.Głównym bohaterem jest Ezio ( czyt: Ecjio ) Auditore, który jest młodym szlachcicem pochodzącym z bogatej florenckiej rodziny. Podobnie jak w poprzedniej części Ezio jest praprzodkiem Desmonda. Prawdziwa gra zaczyna się dopiero gdy ojciec i dwojga braci naszego bohatera ginie przez zdradę i niesłuszne oskarżenia. Lecz reszta rodziny Auditorów nadal jest w niebezpieczeństwie, dlatego Ezio decyduję się zabrać ich do Monteriggioni gdzie mieszka jego wuj Mario. Tam dowiaduję się że jego ojciec był Assassinem i rozpoczyna planowanie zemsty na sprawcach śmierci swoich bliskich. Z czasem odkrywa że zamieszany jest w to zakon Templariuszy, do którego należeli między innymi jego wróg Vieri de' Pazzii jego ojciec oraz tajemniczy człowiek zwany Hiszpanem, a sama sprawa dotyczy fragment Edenu i zamachu na świętego Wawrzyńca Wspaniałego. Po pobycie we Florencji nasz bohater podróżuje do Wenecji gdzie zdobywa Fragment Edenu, lecz po chwili zostaje on mu skradziony. Nowy właściciel artefaktu przejmuję dzięki niemu władze nad Florencją wywołując przy okazji wojnę domową. Ezio po odzyskaniu Fragmentu Artefaktu udaje się do Watykanu by zabić Hiszpana, który wówczas został papieżem. Po długiej walce nasz Assassin dowiedział się o tajemniczej krypcie gdzie chciał dostać się nasz wróg. Gdy Ezio dostał się do tajemniczej krypty zobaczył hologram przedstawiający Minerwe.Jest to kontynuacja poprzedniej części. Została ona wydana 17 marca 2011 roku. Gra rozpoczyna się zaraz po wydarzeniach z drugiej części gry. Po tym gdy Ezio wraca do Monteriggioni gdzie mieszka jego wujek Mario i reszta jego rodziny. Jednak zaraz po tym willa zostaje zaatakowana i zniszczona przez Cezara Borgię. Nasz bohater zmuszony do ucieczki wybiera się do Rzymu, aby stworzyć od podstaw zakon Assassynów i z jego pomocą raz na zawsze rozprawić się z zakonem Templariuszy.To gra wydana 1 grudnia 2011 roku. Fabuła opiera się na podróży 50- letniego Ezia podążającego za śladami ALtaira. Na samym początku rusza on do Masjafu, który został przejęty przez jego wrogów Templariuszy. Podczas swojej wędrówki Ezio dowiaduję się o tajemniczej bibliotece którą ukrył Altair. Postanawia więc odnaleźć wszystkie klucze do podziemnej biblioteki aby ją otworzyć, przed Templariuszami. Nasz bohater poszukując kluczy udaje się do Konstantynopola, gdzie rośnie armia Templariuszy przez co regionowi grozi destabilizacja. Miasto zostało podzielone aż na pięć głównych dystryktów takie jak Beyazid, Topkapi itp. Ezio w czasie podróży odwiedził także Kadopcje będącą główną bazą Templariuszy. Podczas gry można spotkać wiele historycznych postaci takich jak Sulejman Wspaniały i Bajazyd II. W czasie teraźniejszym gramy Desmondem, który jest w śpiączce przez co próbuje odzyskać swoją świadomość podczas pobytu w Animusie.To część wydana 22 listopada 2012 roku. Akcja gry toczy się w Ameryce Północnej w latach 1753- 1783.Główną postacią w rozgrywce jest Indianin imieniem Connor, który był owocem miłości Brytyjczyka i Indianki. Prawdziwa akcja zaczyna się podczas konfliktu między rdzennymi Amerykanami a Kolonistami. Podczas ataku wrogów wioska Connora spłonęła a jego matka razem z nią. Nasz Assassin w celu zemsty rusza do człowieka, który miał go trenować. Po treningu rusza szukać osób odpowiadających za śmierć jego matki. Podczas poszukiwań okazuje się że to wina jego ojca ponieważ był Templariuszem. W grze możemy uczestniczyć w takich wydarzeniach jak - oblężenie Bostonu przez małą armie George'a Washingtona, wielki pożar w Nowym Jorku i nocny rajd Paula Revere'a.Gra ta została wydana 1 listopada 2013 roku przez studio Ubisoft. Akcja gry zaczyna się w 1715 roku. Postacią główną w grze jest Edward Kenway, który w nawiasie mówiąc jest dziadkiem Conora, oczywiście od strony ojca. Edward to młody i zuchwały pirat dopóki nie atakuje go statek Assassina Duncana Walpola. Wodne starcie przeżyli tylko oni, lecz Assassin nie chciał współpracować i usiłował zabić Kenwaya, ale skończyło się to odwrotnie. Po dotarciu do celu Edward udaje Duncana i oszukuję Templariuszy, którzy gdy odkryli jego kłamstwo zabrali go i uwięzili. Na szczęście nasz pirat uciekł kradnąc średniego Bryka a następnie nazywa go Kawką. Pod czas gry można spotkać takie osoby jak Benjamina Hornigolda, Charlesa Vane'a, czy też Edward Teach zwanego Czarnobrodym.To gra wydana 12 marca 2015 roku. Głównym bohaterem rozgrywki jest Shay Patrick Cormac, który jest dwudziestojednoletnim rekrutem bractwa Assassniów. Aż pewnego dnia jego mistrz wysyła go do Lizbony celem pozyskania starożytnego artefaktu. Gdy go odnajduję wywołuję ogromne trzęsienie ziemi. Wiedząc że pięć lat wcześniej podczas poszukiwań przez innych asasynów artefaktu następuje podobne trzęsienie ziemi. Cormac wtedy zdradza swoje bractwo i oferuje swoją pomoc zakonowi Templariuszy jako łowca Assassinów. Mając do dyspozycji niemalże nieograniczone środki, rozpoczyna walkę ze swoimi byłymi braćmi, przez co znacząco osłabia zakon Assassinów.Jest to gra wydana 13 listopada w 2014 roku przez studio Ubisoft. Akcja rozgrywki zaczyna się w Paryżu podczas drugiej połowy XVIII wieku. Główną postacią w grze jest Francuz o imieniu Arno Dorian. Po tym gdy jego przybrany ojciec zostaje zamordowany Arno stara się odnaleźć zabójcę swojego ojca i go pomścić. Dlatego postanowił dołączyć do zakonu Assassinów by go znaleźć.Gra ta została wydana 19 listopada 2015 roku. Akcja gry toczy się w Londynie w epoce Wiktoriańskiej, a dokładniej w 1868 roku. Głównym celem naszego rodzeństwa Assassinów Jacoba i Evie Frye jest rewolucja przemysłowa i jej skutki uboczne takie jak wyzysk robotników ściągających tłumnie do stolicy Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszej perspektywy na życie, a kończąc aż na niewolnictwie przez kapitalistów. Sytuacja zmienia się dopiero gdy wkraczają nasi Assassini. Jacob żeby pomóc sytuacji ma zamiar wzniecić powstanie robotnicze przeciwko Templariuszom. Jednym z największym zadań rodzeństwa Frye'ów jest odnalezienie kolejnych fragmentów Edenu.To gra wydana 27 października 2017 roku. Głównym bohaterem gry jest ostatni Medżaj o imieniu Bayek. Wątek fabularny zaczyna się w 49 roku przed naszą erą. Pewnego dnia Bayek opuszcza swoją wioskę, Siwe, w poszukiwaniu rozwiązania pewnej trapiącej go tajemnicy. Podczas podróży zwiedza wiele miejsc starożytnego Egiptu, gdzie władze sprawuje zakon Starożytnych, którzy są pierwotnymi Templariuszami. Królem zakonu jest brat Kleopatry Ptolemusz XIII. Bayek mówi o tym Kleopatrze, która zdecydowała zakończyć rządy swojego brata za pomocą Juliusza Cezara.Gra została wydana 5 października 2018 roku. Akcja gry rozpoczyna się w 431 roku przed naszą erą podczas konflikt między Atenami a Spartą. Głównymi bohaterami jest albo Kasandra lub Aleksios w zależności o d wyboru gracza byli oni wnukami króla Leonidasa, który poprowadził trzystu Spartan do bitwy pod Termopilami. Pewnego dnia nasz bohater/bohaterka podczas ratowania swojego rodzeństwa spada z góry co w dorosłym życiu zmusza ich do bycia najemnikami. Nasza Odyseja zaczyna się w momencie, kiedy nasz podopieczny/ podopieczna podejmuję zlecenie, które radykalnie odmienia jego życie, otwierając mu drogę do zostania legendarnym herosem.To już koniec artykułu mam nadzieję że się wam spodobał. Dziękuje wam także za poświęcony czas i wszystkie pozytywne oceny i komentarze. I przepraszam że w artykule nie ma Assassin's Creeda Chronicles ale zrobię wam o tym osobny artykuł ponieważ mój komputer już trochę odmawiał mi posłuszeństwa.