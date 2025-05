Assassin's Creed Syndicate - Rodzeństwo Assassinów

. Akcja gry Assassin's Creed: Syndicate odbywa się w 1868 roku w Londynie podczas epoki Wiktoriańskiej. Motywem przewodnim gry jest rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje takie jak wyzysk robotników ściągających z całej Wielkiej Brytanii właśnie do stolicy by zdobyć jakieś perspektywy na przyszłość, a kończąc aż na niewolnictwie ludzi spowodowanym przez kapitalistów. Sytuacja zmienia się gdy do akcji wkraczają Assassyni chcący przerwać władze templariuszy nad miastem. Głównymi bohateremi są młody i porywczy Jacob Frey oraz jego piękna i niebezpieczna siostra Evie.Rodzeństwo Assassinów prócz uratowania miasta ma za zadnie odnaleźć kolejny fragment Jabłka Edenu. Gdy Fryowi dowiedzieli się o artefakcie zaczął się wyścig po fragment Edenu, Assassinowie niestety przegrali wyścig po skarb ale udało im się go odzyskać z rąk kłamliwego komendanta, który zarazem był też główną postacią w kręgu Templariuszy.Prócz fabuły zmieniło się wiele rzeczy w mechanice gry takie jak możliwość przełączania się z Jacoba na Evie i odwrotnie. Zadania w wątku fabularnym dzięki temu motywowi możemy przechodzić na zmianę. Dodatkowym plusem jest możliwość kierowania gangiem Jacoba, który składa się z robotników uwolnionych spod władzy kapitalistów. Z grupy Jacoba możemy korzystać do walki, a także podczas odbijania dzielnic spod władzy ludzi Templariuszy. Zmieniono również system poruszania się, ulice już nie są puste, a jeżdżą po nich dorożki i wozy, które możemy kraść i rozbijać się nimi po drogach Londynu. W systemie gry został ulepszony, także tryb parkouru i dodano do niego line z hakiem, który pozwala dostać się w mgnieniu oka na dach budynku.Prócz ulepszonego systemu poruszania się i wątku fabularnego istnieje wielka zawartość poboczna.Poprawiony system skradania się i wspinaczkiLina z hakiemDopracowana mapa Wiktoriańskiego LondynuDobra ścieżka dźwiękowaTo już konie artykułu. Dziękuję wam za poświęcony czas i za wszystkie pozytywne oceny. Dajcie znać w komentarzach czy wy graliście kiedyś w którą część Assassin's Creeda.