4. sezon 2. rozdziału Fortnite trwa w najlepsze już od ponad dwóch miesięcy i wielkimi krokami zbliża się jego finał. Jest to ewidentnie jeden z najciekawszych sezonów tej gry pod względem fabularnym, ponieważ ma on odmienić przebieg fabuły Fortnite i nadać grze nowy wątek, jakim prawdopodobnie będzie pętla, w której znajduje się wyspa. W tym sezonie omówię co do tej pory działo się z fabułą Fortnite w drugim rozdziale oraz co nas jeszcze czeka.

W 12. sezonie Fortnite do gry trafił pierwszy event fabularny, związany z Midasem i jego urządzeniem sądu ostatecznego. Choć sama tematyka sezonu i nazwa machiny wskazywały na pewnego rodzaju walkę między frakcjami Ducha i Mroku, to wcale do takowej nie doszło. Wątek z dwiema agencjami zniknął wraz z końcem 13. sezonu i w zasadzie nie doczekaliśmy się jego rozstrzygnięcia. Planem Midasa nie było więc zniszczenie przeciwników – agentów Mroku – ale za to powstrzymanie morderczej burzy, która nawiedza wyspę w każdym meczu. Niestety aby ustabilizować sytuację, co i tak ostatecznie się nie udało, użyto wody, która zalała wyspę na dobre kilka tygodni, zanim ta wyschła. W trakcie eventu o nazwie „Urządzenie”, podczas którego nastąpiły wyżej wspomniane wydarzenia, mieliśmy okazję kilkukrotnie przenieść się do biura, w którym mogliśmy podsłuchać rozmowę przez telefon. Dowiedzieliśmy się, że Fortnite to symulacja stworzona przez pewną agencję, która jest pętlą. Wskazuje na to również to, że co mecz wyspa wygląda tak samo, każdy mecz kończy się zwycięstwem, które nie trwa wiecznie, a jeżeli zginiemy, zawsze możemy powrócić na wyspę, tylko że w innym meczu. To nadało fabule Fortnite zupełnie nowy motyw – motyw pętli.





Galactus

Niewątpliwie głównym elementem 14. sezonu gry jest Galactus. Do Fortnite przyciągnął go punkt zerowy, który to pobudził w nim pragnienie pożarcia świata. Na wyspę przybyli więc superbohaterowie znani z uniwersum Marvela, którzy mają za zadanie obronić świat Fortnite przez Galactusem. Ten jest już całkiem blisko wyspy, więc finalny event tego sezonu zbliża się wielkimi krokami. W ciągu ostatnich dni Donald Mustard, jeden z projektantów gry Fortnite, dał nam nieco wskazówek dotyczących fabuły. Moment, w którym punkt zerowy przyciągnął uwagę Galactusa, nastąpił ponad rok temu. Mowa tu o wybuchu punktu zerowego, który odbył się 13 października 2019 roku. Już wtedy rozpoczął się wątek, o którym dowiedzieliśmy się w zasadzie dopiero w sierpniu tego roku. Nie wiemy jednak w jaki sposób potoczą się losy wyspy. Na pewno jest mała szansa na to, że rozdział drugi zakończy się po lekko ponad roku działalności, ale w jaki sposób superbohaterowie poradzą sobie z pożeraczem światów?





Powrót motywu pętli w 13. i 14. sezonie

Pod koniec 13. sezonu do gry trafił komiks, który był wstępem do następnego sezonu. To w nim znalazły się informacje o tym, co przyciągnęło uwagę Galactusa oraz jak rozpoczęła się obrona wyspy. Można powiedzieć, że 14. sezon połączył się w tamtym momencie z 13. sezonem, tworząc pewnego rodzaju moment przejściowy między tymi etapami gry. W komiksie powrócił motyw pętli, który po raz pierwszy pojawił się dwa miesiące przed wydaniem obrazkowej książki w lobby gry, o którym wspomniałem już we wcześniejszej wersji artykułu. Na kilku stronach pojawił się bowiem Thor, który to przybył ostrzec postacie z Fortnite przed Galactusem. Napotkał jednak pewien problem. Trafiając do pętli, prawie całkowicie stracił pamięć, która jednak wróciła po niedługim czasie. Jest jednak coś, co przez trafienie do świata Fortnite stracił na zawsze – mowę. Na zwiastunach 14. sezonu mogliśmy zauważyć, że Thor nie potrafił mówić, a momentami słyszeliśmy jedynie jego myśli. Te wydarzenia tylko potwierdziły teorię skupienia się fabuły gry na pętli, którą jest cały świat Fortnite.





Spekulacje

O najbliższych tygodniach sezonu nie wiemy zbyt wiele. Na pewno jest jeszcze przed nami kilka dni eventu halloweenowego, jednak tuż po nim powinno zacząć dziać się coś powiązanego z fabułą Fortnite. Galactus, który jeszcze pod koniec września był niewielką świecącą kropką na niebie, jest już widoczny gołym okiem i w zasadzie mógłby już wkrótce wylądować na wyspie. Nie wiemy jednak gdzie znajduje się teraz punkt zerowy, po który przyszedł Galactus. Być może znajdzie się on na środku wyspy, gdzie zwykle skupiają się wszystkie eventy z drugiego rozdziału, albo za tajemniczymi wrotami znajdującymi się w górzystej części wyspy, niedaleko Kociego Kącika. Nie wiemy też, czy przybycie Galactusa przyniesie ze sobą jakieś większe konsekwencje, jak zniszczenia na wyspie.